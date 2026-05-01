« نتیجه ادامه وضعیت معلق بین تهران و واشینگتن برای طرفین و جامعه جهانی باخت-باخت است»

در حالی که دو ناو «یواس‌اس آبراهام لینکلن» و «یواس‌اس جرج بوش» همچنان در آب‌های خاورمیانه حضور دارند، ناو همواپیمابر جرالد فورد به حضورش در دریای سرخ خاتمه داد. با وجود این سرنوشت آتش‌بس ناپایدار میان ایران و آمریکا مشخص نیست و برخی محافل سیاسی از احتمال درگیری‌های دوباره می‌گویند. تنگه هرمز همچنان مسدود است و آمریکا هم شریان حیاتی صادرات و واردات ایران را محاصره کرده است و پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای هم بر شکل‌گیری خلیج فارس و تنگه هرمز نوین تأکید کرده است. در این میان ایران از ارایه پیشنهاد تاره‌ای به واشینگتن از طریق خط میانجی‌گرانه اسلام‌آباد خبر داده است. سعید جعفری روزنامه‌نگار حوزه روابط بین‌الملل در برنامه خبری تحلیلی ساعت ۱۴ به احتمالات پیش روی تهران- واشینگتن پرداخته است.