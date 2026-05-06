جامجهانی، ایران و مناقشۀ «پرچم و ویزا»
در حالیکه فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، میگوید که تیم ملی ایران در جام جهانی پیشرو حضور خواهد داشت و دولت آمریکا هم گفته که کادر فنی و بازیکنانی که با سپاه پاسداران مرتبط نیستند، مشکلی برای ورود ندارند، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال میگوید که باید تضمینهایی از سوی فیفا داده شود، از جمله درباره آنچه او عدم توهین بهسپاهپاسدارن دانست و همچنین پرچمها و نمادهایی که تماشاگران با خود به ورزشگاهها میبرند. موضوعی که جام جهانی را به آوردگاهی سیاسی برای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
