تورم و گرانی؛ اضطرابی که برای ایرانیها تمامی ندارد
مقامهای جمهوری اسلامی همچنان از تلاش برای «ثبات اقتصادی» سخن میگویند، اما سفرهٔ میلیونها خانواده ایرانی در فروردین ۱۴۰۵ کوچکتر از همیشه شد؛ از گوشت و لبنیات تا دارو و هزینهٔ درمان، موج تازه گرانی کالاهای اساسی بار دیگر معیشت مردم را هدف گرفت و بسیاری از شهروندان میگویند تورم دیگر فقط یک عدد در گزارشهای رسمی نیست بلکه به اضطراب روزانهای تبدیل شده که هر بار در صف فروشگاهها، داروخانهها و روی قبضهای زندگی تکرار میشود.
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۵
