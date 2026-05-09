مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از تلاش برای «ثبات اقتصادی» سخن می‌گویند، اما سفرهٔ میلیون‌ها خانواده ایرانی در فروردین ۱۴۰۵ کوچک‌تر از همیشه شد؛ از گوشت و لبنیات تا دارو و هزینهٔ درمان، موج تازه گرانی کالاهای اساسی بار دیگر معیشت مردم را هدف گرفت و بسیاری از شهروندان می‌گویند تورم دیگر فقط یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست بلکه به اضطراب روزانه‌ای تبدیل شده که هر بار در صف فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها و روی قبض‌های زندگی تکرار می‌شود.