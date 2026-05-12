احمد مَروی، تولیت آستان قدس رضوی و از روحانیون محافظه کار در جمهوری اسلامی، خواستار «خیرمقدم» به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی شد. در روزهای گذشته نیز، در برخی تجمعات شبانه حامیان حکومت، از زنان و دخترانِ با ‌حجاب اختیاری به عنوان «ناموس ایران» یاد شد، و شعارهایی در استقبال از حضور آن‌ها در مراسم حکومتی سر داده شد. آیا استقبال از زنان با پوشش اختیاری در راهپیمایی‌های حکومتی یک چرخش ایدئولوژیک در ساختار جمهوری اسلامی است یا تنها یک تاکتیک موقت سیاسی در شرایط فعلی محسوب می‌شود؟ این پرسشی است که با مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد، در میان گذاشته‌ایم.