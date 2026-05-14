نخستوزیر ژاپن از عبور موفقیتآمیز یک نفتکش این کشور حامل نفت خام روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت از تنگه هرمز عبور کرده و در راه ژاپن است.
سانائه تاکایچی با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشت پس از عبور یک کشتی متعلق به ژاپن در نهم اردیبهشت از تنگه هرمز، عبور کشتی دوم بهعنوان یک تحول مثبت ارزیابی میشود.
میاتا توموهیده، مدیرعامل شرکت انیوس، بزرگترین گروه پالایشی ژاپن که این نفتکش هم زیرمجموعهٔ آن است، گفت این نفتکش با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و انتظار میرود اواخر ماه مه یا اوایل ژوئن به ژاپن برسد.
بر اساس دادههای شرکت «کلپر»، این کشتی حامل ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام کویت و ۷۰۰ هزار بشکه نفت امارات است.
ژاپن پیش از آغاز جنگ حدود ۹۵ درصد نفت خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس وارد میکرد، اما اختلال در مسیر هرمز توکیو را وادار کرده است واردات جایگزین از آمریکا و حوزه دریای خزر را افزایش دهد و همزمان از ذخایر راهبردی خود استفاده کند.
وزارت خارجهٔ ژاپن اعلام کرده دولت این کشور برای عبور ایمن کشتیها مستقیماً با حکومت ایران در تماس بوده است. بهگفتهٔ این وزارتخانه، هنوز ۳۹ کشتی مرتبط با ژاپن در خلیج فارس باقی ماندهاند.
نخستوزیر ژاپن اعلام کرد که دولت او، برای عبور این کشتی، هماهنگیهای مختلفی انجام داده و از جمله خود او به طور مستقیم با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، تماس گرفته است.
خانم تاکایچی همچنین به فشار زیاد بر خدمه کشتیهای وابسته به ژاپن در خلیج فارس و نگرانی عمیق خانوادههای آنها اشاره کرده است.
او تأکید کرده که دولت ژاپن همچنان بهطور فعال تمام تلاشهای دیپلماتیک و هماهنگیهای لازم را دنبال خواهد کرد تا عبور همه کشتیها، از جمله کشتیهای وابسته به ژاپن، از تنگه هرمز در سریعترین زمان ممکن محقق شود.
عبور این نفتکش در شرایطی انجام میشود که آمریکا محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را ادامه داده است.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، روز چهارشنبه اعلام کرد در چهار هفتهٔ گذشته ۶۷ کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده و چهار شناور را نیز در جریان اجرای محاصره «از کار انداخته» است.
سنتکام همچنین گفت تنها به ۱۵ کشتی حامل کمکهای بشردوستانه اجازهٔ عبور داده شده و دو کشتی تجاری دیگر نیز اوایل این هفته پس از تماس رادیویی و شلیک تیر هشدار از سوی نیروهای آمریکایی، از حرکت بهسمت بنادر ایران منصرف شدند.
آمریکا پس از شکست مذاکرات حضوری با ایران در پاکستان، محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را آغاز کرد. این مذاکرات چند روز بعد از برقراری آتشبس در اسلامآباد برگزار شده بود و دو طرف پس از آن نیز طرحهای پیشنهادی متقابلی رد و بدل کردند، اما گفتوگوها به نتیجه نرسید.
در مقابل، حکومت ایران از ابتدای جنگ تنگهٔ هرمز را مسدود کرده و همین مسئله باعث افزایش نگرانیها دربارهٔ امنیت انرژی و حملونقل دریایی در منطقه شده است.
پیش از این نیز نفتکش «ایدِمیتسو مارو» تحت مدیریت شرکت ژاپنی «ایدِمیتسو کوسان» اواخر آوریل با محمولهٔ نفت عربستان از تنگهٔ هرمز عبور کرده بود.
شرکت ایدمیتسو، دومین گروه بزرگ پالایشی ژاپن، این هفته اعلام کرد انتظار دارد تنگه هرمز بین ماههای ژوئیه تا سپتامبر دوباره بازگشایی شود و قیمت شاخص نفت دوبی تا پایان سال مالی آینده در مارس ۲۰۲۷ به سطح پیش از جنگ بازگردد.
در همین حال، یک ابرنفتکش چینی حامل نفت عراق نیز روز چهارشنبه از تنگهٔ هرمز عبور کرد؛ رخدادی که همزمان با نشست رهبران آمریکا و چین در پکن مورد توجه رسانهها قرار گرفت.