ایالات متحده ۱.۸ میلیارد دلار دیگر برای عملیات امدادرسانی سازمان ملل اختصاص داد

ایالات متحده از اختصاص ۱.۸ میلیارد دلار کمک بشردوستانهٔ جدید برای عملیات امدادرسانی تحت هدایت سازمان ملل در سراسر جهان، از جمله ادامهٔ حمایت از اوکراین، خبر داد.

مقام‌های ارشد آمریکا و سازمان ملل در نشستی که ۲۴ اردیبهشت به میزبانی مرکز مطبوعاتی خارجی وزارت خارجهٔ آمریکا برگزار شد، گفتند این بستهٔ جدید بر پایهٔ توافق «بازتنظیم بشردوستانه» میان واشینگتن و دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل، اوچا، در دسامبر ۲۰۲۵ تهیه شده است.

با این کمک تازه، مجموع حمایت آمریکا در چارچوب این توافق به ۳.۸ میلیارد دلار برای ۲۱ کشور بحران‌زده می‌رسد.

مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفت این کمک هم «جان انسان‌های بیشتری را در سراسر جهان نجات خواهد داد» و هم به اصلاحاتی کمک می‌کند که هدف آن‌ها افزایش «کارآمدی، پاسخگویی و اثرگذاری پایدار» است.

این بودجه به صندوق‌های مشترک اوچا و برنامه‌های اضطراری در کشورهایی از جمله اوکراین، سودان، سوریه، هائیتی، لبنان و ونزوئلا اختصاص می‌یابد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از این تصمیم استقبال کرد و گفت این کمک به نهادهای امدادرسان امکان می‌دهد «به میلیون‌ها نفر در بحرانی‌ترین مناطق جهان، کمک‌های نجات‌بخش برسانند.»

حمله به کاروان سازمان ملل

همزمان با اعلام این بستهٔ کمک، تام فلچر، رئیس اوچا، گفت یک کاروان بشردوستانهٔ سازمان ملل در اوکراین شب گذشته هدف یک حملهٔ «احتمالاً هدفمند» قرار گرفته است.

فلچر گفت: «همکاران ما با خوش‌شانسی فراوان جان سالم به در بردند.» او افزود سازمان ملل «خشمگین» است و خواهان «تحقیقات کامل و پاسخگویی» خواهد شد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز ۲۴ اردیبهشت در شبکهٔ ایکس نوشت که روسیه این خودرو را با پهپادهای دید اول شخص هدف قرار داده است.

جرمی لوین، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا در امور کمک‌های خارجی، امور بشردوستانه و آزادی مذهبی، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت اوکراین در دور تازهٔ کمک‌های آمریکا نیز حمایت بیشتری دریافت خواهد کرد.

او گفت: «اوکراین در مرحلهٔ نخست کمک‌های ما بود و در این مرحله نیز بودجهٔ بیشتری دریافت خواهد کرد.»

لوین جنگ اوکراین را «یکی از بی‌رحمانه‌ترین و بیهوده‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر» توصیف کرد، اما افزود کمک‌های بشردوستانه به‌تنهایی قادر به حل این بحران نیست.

او گفت: «تا زمانی که جنگ پایان نیابد، وضعیت اوکراین بهتر نخواهد شد.» لوین افزود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنان در تلاش برای پیشبرد مذاکرات صلح و آتش‌بس است.

او همچنین گفت کشورهای اروپایی سهم بیشتری در کمک‌های بشردوستانه به اوکراین بر عهده گرفته‌اند، اما آمریکا همچنان نقش گسترده‌ای در عملیات امدادی دارد.

توقف و کاهش کمک‌های خارجی

مقام‌های آمریکایی از این فرصت برای دفاع از اصلاحات گستردهٔ دولت ترامپ در سیاست کمک‌های بشردوستانه استفاده کردند. دولت آمریکا در سال ۲۰۲۵ بخش بزرگی از کمک‌های خارجی خود را متوقف کرد و یا کاهش داد و قسمت عمدهٔ آژانس توسعهٔ بین‌المللی آمریکا، یو‌اس‌اِید، را که مسئول اجرای بیشتر برنامه‌های امدادی و توسعه‌ای بود، منحل کرد.

دولت ترامپ برنامه‌های یو‌اس‌اِید را ناکارآمد و ناسازگار با منافع آمریکا توصیف کرده بود، اما منتقدان هشدار دادند این اقدام‌ها به تشدید بحران انسانی در جهان منجر شده است.

وزارت خارجهٔ آمریکا می‌گوید نخستین بخش از دو میلیارد دلار اختصاص‌یافته در چارچوب برنامهٔ «بازتنظیم بشردوستانه» طی کمتر از چهار ماه به ۲۱.۱ میلیون نفر کمک رسانده است.

به‌گفتۀ مقام‌های آمریکایی، ۹۲ درصد این بودجه به شدیدترین بحران‌های بشردوستانهٔ جهان، موسوم به بحران‌های «سطح ۴ و ۵»، اختصاص یافته است؛ رقمی که آن‌ها از آن به‌عنوان بالاترین تمرکز کمک‌های اولویت‌دار از سوی یک کمک‌کنندهٔ بزرگ یاد می‌کنند.

دولت آمریکا همچنین از کاهش زمان پرداخت بودجه، پایین آمدن هزینه‌های اداری و تشدید نظارت برای مقابله با فساد خبر داد.

لوین گفت: «اوچا هزینه‌های سربار را در مقایسه با مدل‌های قبلی به‌طور قابل توجهی کاهش داده است.» او افزود این نهاد زمان انتقال بودجه را نسبت به سیستم‌های پیشین به نصف رسانده است.

«بحران پاسخگویی و اعتماد»

تام فلچر اذعان کرد بخش بشردوستانه با «بحران پاسخگویی و اعتماد» روبه‌رو بوده، اما تأکید کرد اصلاحات در حال نتیجه دادن است.

او گفت: «ما در این برنامه به سمت شفافیت کامل حرکت می‌کنیم. می‌خواهیم مردم همهٔ آمار و ارقام را با دقت بررسی و عملکرد ما را ارزیابی کنند.»

رئیس اوچا گفت کمک‌های پیشین آمریکا تاکنون نتایج مشخصی به همراه داشته است. به‌گفتۀ او، این کمک‌ها امکان تأمین غذا برای بیش از شش میلیون نفر، دسترسی به آب سالم برای بیش از ۱۰ میلیون نفر، درمان سوءتغذیهٔ شدید برای بیش از ۵۵۰ هزار کودک و حمایت از صدها مرکز درمانی و گروه امدادی محلی را فراهم کرده است.

او تأکید کرد زنان و دختران، به‌ویژه قربانیان خشونت جنسی در مناطق جنگی، همچنان از محورهای اصلی این کمک‌ها هستند.

این بستهٔ تازه در شرایطی ارائه می‌شود که نهادهای امدادرسان نسبت به افزایش نیازهای جهانی در پی جنگ‌ها و بحران‌ها در اوکراین، غزه، سودان و دیگر مناطق هشدار داده‌اند.

فلچر گفت سازمان ملل امیدوار است امسال، در صورت تأمین ۲۳ میلیارد دلار بودجهٔ بشردوستانهٔ جهانی، به ۸۷ میلیون نفر کمک‌رسانی کند.

او افزود: «خبر خوب امروز این است که میلیون‌ها نفر کمک‌های نجات‌بخشی دریافت خواهند کرد که در غیر این صورت به دست‌شان نمی‌رسید.»