ارتش اسرائیل، یک روز پس از تمدید ۴۵ روزهٔ آتش‌بس با لبنان، بار دیگر مناطق جنوبی این کشور را هدف حملات هوایی قرار داد.

خبرگزاری رسمی لبنان روز شنبه ۲۶ اردیبهشت گزارش داد که دست‌کم پنج روستا هدف حمله قرار گرفتند؛ از جمله منطقه‌ای در بیش از ۵۰ کیلومتری مرز اسرائیل. این خبرگزاری همچنین می‌گوید ساکنان برخی مناطق جنوبی به‌سوی شهر صیدا و بیروت، پایتخت، گریخته و آوراه شده‌اند.

ارتش اسرائیل پیش از حملات روز شنبه، برای ۹ روستای جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده بود. با این حال، به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، دست‌کم یک شهر در نزدیکی نبطیه نیز بدون آن‌که در فهرست هشدارها قرار داشته باشد، هدف حمله قرار گرفت.

این حملات تنها یک روز پس از آن انجام شد که اسرائیل و لبنان در مذاکراتی با میانجی‌گری آمریکا در واشینگتن، با تمدید ۴۵ روزهٔ آتش‌بس موافقت کردند.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه گفت آتش‌بسی که دونالد ترامپ در ۲۷ فروردین اعلام کرده بود، برای فراهم شدن زمینه «پیشرفت بیشتر» تمدید می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا همچنین مذاکرات دو طرف در واشینگتن را «بسیار سازنده» توصیف و اعلام کرد ادامهٔ گفت‌وگوها روزهای ۱۲ و ۱۳ خرداد از سر گرفته خواهد شد.

این سومین دور مذاکرات اسرائیل و لبنان از زمان تشدید حملات اسرائیل به لبنان است؛ حملاتی که پس از شلیک موشک‌های حزب‌الله به اسرائیل در اسفند پارسال شدت گرفت.

وزارت خارجهٔ آمریکا اعلام کرده اسرائیل و لبنان در مذاکرات اخیر بر سر چارچوبی برای ادامهٔ گفت‌وگوها با هدف دستیابی به «ثباتی پایدار» و تأمین امنیت مرزها توافق کرده‌اند.

با این حال، همزمانی ادامهٔ حملات اسرائیل با مذاکرات سیاسی، تردیدها دربارهٔ چشم‌انداز این روند را افزایش داده است. لبنان در مذاکرات خواستار توقف کامل حملات اسرائیل، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق مرزی جنوب لبنان و آزادی زندانیان لبنانی شده است. اسرائیل نیز بر خلع سلاح حزب‌الله و تضمین امنیت مناطق شمالی خود تأکید کرده است.

اسرائیل می‌گوید مواضع حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد، اما حملات این کشور در هفته‌های اخیر به مناطقی دورتر از مرز و حتی شمال رود لیتانی نیز گسترش یافته است. با وجود آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان بخش‌هایی از مناطق مرزی لبنان را در کنترل خود دارند.

حزب‌الله لبنان، که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، با مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل مخالفت کرده و روز شنبه اعلام کرد نیروهای اسرائیلی را در شهر الخیام هدف قرار داده است. این گروه حملات خود را واکنشی به «نقض آتش‌بس» و حملات اسرائیل به روستاهای جنوب لبنان توصیف کرد.

مقام‌های لبنانی همچنین اعلام کردند حملهٔ روز جمعهٔ اسرائیل به مرکزی وابسته به «هیئت بهداشت اسلامی» مرتبط با حزب‌الله در شهر حاروف، شش کشته شامل سه امدادگر بر جا گذاشته است.

اسرائیل روز جمعه همچنین شهر صور در جنوب لبنان را هدف قرار داد. خبرنگار خبرگزاری فرانسه از تخریب گسترده در محل حمله در نزدیکی ویرانه‌های تاریخی این شهر ساحلی خبر داد.

بر اساس آمار مقام‌های لبنانی، از زمان آغاز جنگ اخیر حزب‌الله لبنان و اسرائیل، تاکنون بیش از دو هزار و ۹۰۰ نفر در لبنان کشته شده‌اند که بیش از ۴۰۰ نفر از آن‌ها پس از آغاز آتش‌بس جان باخته‌اند. اسرائیل نیز اعلام کرده از زمان آغاز درگیری‌ها با حزب‌الله، ۱۹ سرباز این کشور در جنوب لبنان کشته شده‌اند.

حزب‌الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران است که از سوی ایالات متحده سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخۀ نظامی آن را تروریستی می‌داند. شاخۀ سیاسی این گروه در پارلمان و دولت لبنان نمایندگانی دارد.