سرگئی لاوروف، وزیر خارجهٔ روسیه، به مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ آمریکا، هشدار داد شهروندان آمریکایی را از کی‌یف خارج کند. هم‌زمان مسکو اعلام کرد حملات «منظم و پیوسته‌ای» را علیه پایتخت اوکراین انجام خواهد داد.

این هشدار یک روز پس از آن مطرح شد که روسیه منطقهٔ کی‌یف را با صدها پهپاد و یک موشک مافوق صوت جدید هدف قرار داد.

وزارت خارجهٔ روسیه روز دوشنبه چهارم خرداد اعلام کرد آقای لاوروف در تماس تلفنی با مارکو روبیو توصیه کرده است کارکنان دیپلماتیک آمریکا و شهروندان آمریکایی کی‌یف را ترک کنند.

مسکو افزایش تهدیدهای خود را به حملهٔ هفتهٔ گذشته به خوابگاه یک مدرسه در منطقهٔ لوهانسک اوکراین که تحت اشغال روسیه است، مرتبط دانسته است. مقام‌های محلی گفته‌اند در این حمله بیش از ۲۰ نفر در شهر استاروبیلسک کشته شدند. روسیه اوکراین را متهم کرده که عمداً یک مرکز غیرنظامی را هدف قرار داده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز هفتهٔ گذشته در سخنانی با لحنی تند، کی‌یف را به «تروریسم» متهم کرد.

در مقابل، مقام‌های نظامی اوکراین گفته‌اند نیروهای این کشور مقر یک واحد پهپادی روسیه را هدف قرار داده‌اند و ادعای حمله به تأسیسات غیرنظامی را رد کرده‌اند.

کی‌یف و چند شهر دیگر اوکراین روز چهارم خرداد هدف یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی و موشکی ماه‌های اخیر قرار گرفتند. در این حملات دست‌کم سه نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

روسیه همچنین یک موشک جدید با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای به نام «اورشنیک» را به‌سوی شهری در جنوب کی‌یف شلیک کرد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد پیامی هشدارآمیز برای اوکراین بوده است.

این سومین بار است که روسیه از این موشک علیه هدفی در اوکراین استفاده می‌کند و نخستین بار است که هدفی در نزدیکی کی‌یف را نشانه می‌گیرد.

وزارت خارجهٔ روسیه اعلام کرد آقای لاوروف در تماس با همتای آمریکایی خود گفته است مسکو قصد دارد «حملات منظم و پیوسته‌ای» علیه مواضع نظامی اوکراین در کی‌یف و «مراکز مرتبط با تصمیم‌گیری» انجام دهد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد به سفارتخانه‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی دربارهٔ احتمال حملات جدید در کی‌یف هشدار داده و از آن‌ها خواسته است هرچه سریع‌تر شهر را ترک کنند.

وزارت خارجهٔ آمریکا جزئیات بیشتری دربارهٔ تماس روبیو و لاوروف منتشر نکرد، اما مارکو روبیو در گفت‌وگو با خبرنگارانی که در سفر به هند او را همراهی می‌کردند، این تماس را تأیید کرد.

او گفت: «فکر می‌کنم او شخصاً با من تماس گرفت تا این هشدار را منتقل کند.»

آقای روبیو افزود: «کی‌یف چند سال است که مکان بسیار خطرناکی بوده و خطر این جنگ‌ها آن است که ادامه پیدا کنند و به درگیری گسترده‌تری تبدیل شوند و به همین دلیل این جنگ باید پایان یابد.»

وزارت خارجهٔ اوکراین هشدار روسیه را «باج‌گیری وقیحانه» خواند و گفت هدف آن ترساندن دیپلمات‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی مستقر در کی‌یف است.

کاتارینا ماترنووا، سفیر اوکراین در اتحادیهٔ اروپا، نیز در پیامی در فیس‌بوک نوشت: «روسیه به دنبال ایجاد ترس، وحشت و انزوای اوکراین است، اما موفق نخواهد شد.»

وزارت خارجهٔ لهستان هم در واکنش به این تهدیدها اعلام کرد روسیه باید «فوراً به تجاوز غیرقانونی و غیرموجه خود پایان دهد.»

مارکو روبیو همچنین تأیید کرد مذاکرات صلح میان مسکو و کی‌یف که با میانجی‌گری آمریکا جریان داشت، متوقف شده است.

تهاجم گستردهٔ روسیه به اوکراین اکنون وارد پنجمین سال خود شده و جنگ در بسیاری از نقاط خط مقدم هزار و ۱۰۰ کیلومتری به بن‌بست رسیده است. با این حال، نیروهای اوکراینی در هفته‌های اخیر در برخی مناطق پیشروی‌های محدودی داشته‌اند و نیروهای روسیه را عقب رانده‌اند.