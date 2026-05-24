در یکی از بزرگ‌ترین حمله‌های سال‌های اخیر به پایتخت اوکراین، روسیه جدیدترین موشک هایپرسونیک خود را به همراه صدها پهپاد و موشک دیگر به سمت شهری در منطقۀ کی‌یف پرتاب کرد.

بر پایۀ گزارش‌ها، دست‌کم چهار نفر جان باخته‌اند و پیش‌بینی می‌شود آمار جان‌باختگان افزایش یابد.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، آتش‌نشانان روز یکشنبه ۳ خرداد برای مهار آتش‌سوزی ساختمان‌ها در چند بخش‌ پایتخت تلاش می‌کردند و امدادگران نیز برای یافتن بازماندگان، در میان آوار مجتمع‌های مسکونی جست‌وجو می‌کردند.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، اعلام کرد که دو نفر در پایتخت جان باخته‌اند و ۵۶ نفر زخمی شده‌اند؛ هم‌زمان فرماندار منطقۀ حومه کی‌یف نیز گزارش داد که در آنجا هم دو نفر کشته و ۹ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اظهار داشت که روسیه با استفاده از جدیدترین موشک فراصوت خود به نام اورِشنیک، شهر بیلا تسرکوا در ۸۰ کیلومتری جنوب کی‌یف را هدف قرار داده که در جریان آن «تأسیسات آب‌رسانی، بازار شهر، ده‌ها ساختمان مسکونی و چندین مدرسه» آسیب دیده‌اند. در مجموع، نزدیک به ۶۰۰ پهپاد و ۹۰ موشک در این تهاجم به کار گرفته شد.

این سومین بار است که روسیه موشک اورشنیک را بر ضد اهداف اوکراینی به کار می‌گیرد و نخستین باری است که آن را به سوی منطقۀ کی‌یف پرتاب می‌کند.

این یورش در پی هشدارهای زلنسکی و همچنین هشدار کم‌سابقۀ سفارت ایالات متحده در کی‌یف رخ داد؛ هشدارهایی مبنی بر احتمال وقوع حمله‌ای گسترده با بهره‌گیری احتمالی از موشک اورشنیک که از شهروندان می‌خواست به پناهگاه‌ها بروند.

دقیق بودن این هشدارها گویای آن بود که نهادهای اطلاعاتی غربی، آماده‌سازی این موشک را از پیش شناسایی کرده بودند.

این حمله تنها دو روز پس از سخنرانی به شدت ستیزه‌جویانۀ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، انجام گرفت؛ سخنرانیِ که یادآور لحن و ادبیات او در آستانۀ تهاجم فوریه ۲۰۲۲ بود.

پوتین در این سخنرانی تلویزیونی وعده داد که حملۀ اوکراین به خوابگاه یک دانشگاه در مناطق تحت تصرف روسیه در شرق اوکراین را که ۱۶ کشته بر جای گذاشت، تلافی خواهد کرد.

مقام‌های روس ادعا کردند که اوکراین به عمد این خوابگاه را هدف قرار داده و افزودند که این مکان هیچ کاربری نظامی نداشته است.

پوتین گفت: «دلایل رفتار حکومت کی‌یف روشن است. این رفتارها ناشی از شکست‌های پی‌درپی در خط مقدم و از دست دادن مواضع، شهرها و سرزمین‌هاست. وضعیت برای ارتش اوکراین آرام‌آرام از حالت دشوار و بحرانی، به وضعیتی فاجعه‌بار تبدیل می‌شود.»

در میدان نبرد اما، نیروهای اوکراینی پیشروی نظامیان روس را متوقف کرده‌اند.

به گفتۀ ناظران نظامی، اوکراین در برخی مناطق توانسته است بخش‌هایی از خاک خود را پس بگیرد که این امر، دشواری‌های روسیه را برای رسیدن به اهداف اولیۀ جنگ که پوتین ترسیم کرده بود، برجسته‌تر می‌کند.