بزرگترین حمله اوکراین به منطقه مسکو در بیش از یک سال گذشته که در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت انجام شد، سه کشته به جا گذاشت. همچنین گفته میشود یک نفر دیگر نیز در منطقه بلگورود، هممرز با اوکراین، جان باخته است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از شب گذشته تاکنون بیش از هزار پهپاد در دستکم ۱۲ منطقه این کشور سرنگون شدهاند.
آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، این تلفات را تأیید کرد و افزود که تیمهای امدادی همچنان در حال جستوجو برای یافتن دستکم یک نفر دیگر در زیر آوار هستند. به گفته او، چندین برج مسکونی و تأسیسات زیربنایی در این حملات آسیب دیدهاند.
خبرگزاری تاس به نقل از سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، گزارش داد که سامانههای پدافند هوایی روسیه از نیمهشب تا حوالی ظهر یکشنبه ۸۱ پهپاد را که به سمت مسکو در حرکت بودند، منهدم کردهاند.
سوبیانین همچنین گفت ۱۲ نفر زخمی شدهاند که بیشتر آنها در نزدیکی ورودی یکی از پالایشگاههای نفت مسکو بودهاند، هرچند او مدعی شد هیچ بخشی از فناوری یا تجهیزات پالایشگاه آسیب ندیده است.
فرودگاه شرمتیوو، بزرگترین فرودگاه روسیه در مسکو، نیز اعلام کرد بقایای پهپادها در محوطه فرودگاه سقوط کرده، اما خسارتی به بار نیاورده است.
پهپادهای اوکراینی همچنین در مناطق کالوگا، بریانسک، اسمولنسک و پسکوف و نیز در کریمه، شبهجزیرهای که روسیه در سال ۲۰۱۴ بهطور غیرقانونی ضمیمه کرد، سرنگون شدهاند.
این حمله تنها دو روز پس از آن رخ داد که یک موشک روسی به یک مجتمع مسکونی در کییف، پایتخت اوکراین، اصابت کرد و ۲۴ نفر، از جمله سه کودک، را کشت؛ حملهای که یکی از سنگینترین موجهای حملات کرملین علیه این شهر در سال جاری توصیف شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در پیامی در شبکه ایکس حملات پهپادی کییف را تأیید کرد و نوشت: «پاسخهای ما به ادامه جنگ از سوی روسیه و حملاتش به شهرها و جوامع ما کاملاً موجه است.»
او افزود: «ما بهروشنی به روسها میگوییم: دولت آنها باید به جنگ خود پایان دهد.»
این تبادل حملات گسترده اندکی پس از پایان یک آتشبس شکننده سهروزه رخ داده که همزمان با رژه «روز پیروزی» روسیه در ۹ مه، ۱۹ اردیبهشت، برقرار شده بود؛ آتشبسی که زلنسکی مدعی است مسکو در خطوط مقدم شرق اوکراین به آن پایبند نبوده است.