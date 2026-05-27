۸۸ روز حصر دیجیتال بر ایرانیان چگونه گذشت؟
در کشوری که مردمش سالهاست با جنگ، تورم، تحریم و سرکوب سیاسی دستوپنجه نرم میکنند، خاموشی ۸۸ روزه اینترنت، رشته اتصال میلیونها ایرانی به جهان و حتی به زندگی روزمرهشان را قطع کرد؛ ۸۸ روز قطعی اینترنت و حصر دیجیتال، فقط خاموش شدن چند اپلیکیشن نبود، بلکه فروپاشی بیصدای هزاران کسبوکار، بیکاری ناگهانی میلیونها نفر، قطع صدای خانوادهها و حبس یک ملت با سرکوب دیجیتال بود؛ سکوتی که حالا با بازگشت تدریجی اینترنت، شاید دوباره شکسته شود.
از همین مجموعه
-
-
-
-
خرداد ۰۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
خرداد ۰۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
خرداد ۰۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰