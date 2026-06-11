رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، یک روز قبل از آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، انتقادات درباره برخی موارد مرتبط با برگزاری این رقابت‌ها از جمله مسائل مربوط به ویزا و قیمت‌های گزاف بلیت‌ها را رد کرد و گفت این نهاد دربارهٔ موضوعاتی چون صدور ویزا و اجازۀ ورود افراد به آمریکا «توان کنترل همه‌چیز را ندارد».

جانی اینفانتینو، در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۰ خرداد، در مکزیکوسیتی از سازماندهی برگزاری این مسابقات به صورت مشترک در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا دفاع کرد و با اشاره به روابط نزدیک و دوستانه‌اش با رئیس‌جمهور آمریکا گفت برگزاری جام جهانی در ایالات متحده «بدون حمایت و همراهی دونالد ترامپ، به همین سادگی امکان‌پذیر نبود».

فیفا در روزهای اخیر به‌دلیل ممانعت از ورود یک داور سومالیایی به خاک آمریکا و برخی اعضای تیم‌ها و تماشاگران به آمریکا و نیز قیمت بسیار بالای بلیت مسابقات با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است.

جانی اینفانتینو در پاسخ به این سؤال که با توجه به بازگردانده‌شدن عمر عرتن، داور سومالیایی، از مرز آمریکا و صادرنشدن ویزا برای بخشی از اعضای کاروان تیم ایران، آیا احساس می‌کند «فیفا کنترل مسابقات را از دست داده است»، گفت: «ما همواره تلاش می‌کنیم برای مشکلات راه‌حل‌هایی پیدا کنیم. اما در عین حال باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که ما پادشاهان جهان نیستیم که بتوانیم دولت‌ها و نیروهای پلیس کشورها را کنترل کنیم. ما صرفاً یک نهاد ورزشی هستیم.»

آمریکا صدور ویزای بازیکنان تیم ملی ایران را نیز با تأخیر بسیار زیادی انجام داد و در نهایت هم برای ۱۳ تن، از جمله مدیران ارشد فدراسیون فوتبال ایران و برخی اعضای کادر سرپرستی و فنی و رسانه‌ای این تیم، ویزا نداد.

مسئولان فدراسیون فوتبال ایران همچنین محل اقامت تیم را با وجود برگزاری سه مسابقهٔ ایران در غرب آمریکا، از ایالات متحده به مکزیک منتقل کردند. مقام‌های آمریکا پیش‌تر گفته بودند مانع از حضور افراد مرتبط با سپاه پاسداران همراه تیم فوتبال ایران خواهند شد.

رئیس فیفا حضور ایران در جام جهانی در بحبوحهٔ درگیری نظامی با ایالات متحده را به‌عنوان یک پیروزی برای سازمان متبوع خود خواند و با اشاره به تلاش‌های فیفا برای حضور ایران در مسابقات گفت: «مردم می‌گفتند ایران نمی‌تواند به جام جهانی بیاید. چالش‌هایی وجود دارد، آسان نیست، اما نمی‌دانم چه کسی می‌توانست در این شرایط ـ که ما نمی‌توانستیم روی آن تأثیر بگذاریم ـ مطمئن شود که ایران می‌تواند بیاید و بازی کند.»

در یکی از تحولات دیگر مرتبط با حضور افراد در آمریکا، عمر عبدالقادر عرتن، داور سومالیایی که سال ۲۰۲۵ به عنوان بهترین داور قارهٔ آفریقا معرفی شده بود، در مرز ایالات متحده اجازهٔ ورود نیافت و به کشورش بازگشت.

جانی اینفانتینو عدم حضور این داور در جام جهانی را «تأسف‌بار» خواند اما در عین حال گفت: «گاهی اوقات خوب است که آرام باشیم، استراحت کنیم، روی همه چیز کار کنیم، سعی کنیم همه چیز را حل کنیم.» به‌گفتۀ او «گاهی اوقات این‌که خیلی زود سروصدا کنیم، نتیجهٔ معکوسی در یافتن راه‌حل خواهد داشت.»

دونالد ترامپ پیش‌تر با صدور یک فرمان اجرایی، ورود شهروندان ۱۹ کشور، از جمله سومالی و ایران، به ایالات متحده را به جز موارد استثنایی ممنوع اعلام کرده بود.

جانی اینفانتینو دربارهٔ قیمت‌های گزاف بلیت مسابقات که در برخی موارد از ۳۰ هزار دلار هم فراتر رفته است، به تعداد کمی از بلیت‌های ۶۰ دلاری که به‌نوشتهٔ خبرگزاری فرانسه به‌تازگی در پاسخ به انتقادها در دسترس قرار گرفته اشاره کرد و گفت: «میانگین قیمت ما که زیر ۵۰۰ دلار است، باز هم کمترین میانگین قیمت را در بین ورزش‌های آمریکایی دارد.»

قیمت‌های بالای بلیت مسابقات و ابهام‌ها دربارهٔ چگونگی توزیع و فروش آن‌ها باعث شده تا تحقیقاتی در دادستانی‌های نیوجرسی، نیویورک، کالیفرنیا و تگزاس آغاز شود و رئیس فیفا از همکاری در این باره خبر داد اما گفت فیفا رویکردی آرام در پاسخ به جنجال‌های مربوط به بلیت‌فروشی اتخاذ خواهد کرد.

این دوره از مسابقات جام جهانی که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود، روز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد با برگزاری مسابقهٔ افتتاحیه میان مکزیک و آفریقای جنوبی در مکزیکوسیتی آغاز می‌شود.

در آستانهٔ آغاز این مسابقات هم فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمعات اعتراضی در مکزیک نسبت به شرایط اقتصادی داده شده و روز سه‌شنبه نیز تظاهراتی در نزدیکی ورزشگاه محل برگزاری مسابقهٔ افتتاحیه برپا شد. کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، نسبت به برگزاری مسابقات اطمینان داده و گفته است: «همه چیز تحت کنترل است.»