اعضای تیم فوتبال ایران ویزای آمریکا گرفتند؛ مهدی تاج و چندین نفر دیگر ویزا نگرفتند

تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، روز جمعه، ۱۵ خرداد، در پیامی در شبکۀ ایکس تأیید کرد که برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی در آمریکا روادید صادر شده است.

همزمان روزنامه نیویورک‌ تایمز به نقل از چهار مقام ارشد در دولت آمریکا خبر داد که درخواست همهٔ ۲۶ بازیکن ایران پذیرفته شده، اما بیش از ده نفر از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون که قرار بود تیم را همراهی کنند، اجازه ورود به آمریکا نگرفته‌اند.

در همین زمینه خبرگزاری میزان روز شنبه،‌ ۱۶ خرداد، نوشت که «ویزای کادر پشتیبانی، مربیان، بدنسازان، آنالیزورها، کادر پزشکی و برخی مدیران تیم ملی از جمله مهدی تاج، رئیس فدراسیون، صادر نشد».

به نوشته نیویورک تایمز، یکی از مقام‌ها گفته است درخواست روادید مهدی تاج که سابقه فرماندهی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم دارد رد شده است. آمریکا و کانادا سپاه پاسداران را نهادی تروریستی می‌دانند.

خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از مسئولان فدراسیون در ایران ادعا کرده است که «[مهدی] تاج درخواستی برای ویزا نداده بود.»

در اردیبهشت‌ماه سال جاری هم چند مقام فدراسیون فوتبال ایران از جمله تاج، رئیس فدراسیون، که برای شرکت در کنگره فیفا عازم کانادا شده بودند، در فرودگاه تورنتو با مشکل مواجه شدند و اجازهٔ ورود به این کشور را نیافتند.

یک مقام آمریکایی در این باره به نیویورک تایمز گفته است که «نمی‌توان از سیستم سوء استفاده کرد و با بهانه‌های کذب وارد کشور [آمریکا] شد». او توضیح داده است که آمریکا فقط ویزای ورزشکاران را که قرار است در جام جهانی مسابقه بدهند و کادر ضروری برای کمک به آنها را صادر کرده است.

پیشتر هم مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، گفته بود که مصمم است مانع از تلاش ایران برای «جا زدن» افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کاروان تیم ملی فوتبال برای شرکت در جام جهانی شود.

تام باراک در واکنش به گزارشی خبری دربارۀ صدور روادید ورود به ایالات متحده برای بازیکنان جام جهانی ایران گفت: «به تیم برجستۀ خود در سفارت آمریکا در آنکارا برای تلاش‌هایشان در زمینۀ صدور روادید اعضای تیم ملی فوتبال ایران در مسیر راهیابی به جام جهانی فوتبال در ایالات متحده افتخار می‌کنم.»

سفیر آمریکا افزود: «ورزش از مرزها فراتر می‌رود و ما مشتاقانه منتظر استقبال از رقبا و هواداران سراسر جهان هستیم.»

یک مقام کاخ سفید روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به ایالات متحده و شرکت در جام جهانی فوتبال روادید دریافت کرده‌اند.

درپی اعلام این خبر از سوی رویترز، خبرگزاری فارس اما نوشت که ویزای برخی اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی هنوز صادر نشده و «سفارت آمریکا تاکنون از صدور آن خودداری کرده است.»

تیم ایران قرار است روز شنبه از ترکیه به اسپانیا پرواز کند و سپس عازم اردوگاه تمرینی خود در مکزیک شود که پیش از این برای اعضای این تیم روادید صادر کرده است.

این تیم در طول برگزاری مسابقات در آمریکای شمالی، در مکزیک مستقر خواهد بود، اما هر سه بازی مرحلۀ گروهی آن‌ها قرار است در ایالات متحده برگزار شود.

تیم ملی ایران قرار است نخستین دیدار خود در جام جهانی را روز ۲۵ خرداد برابر نیوزیلند در لس‌آنجلس برگزار کند. این تیم سپس در همان شهر به مصاف بلژیک خواهد رفت. بازی سوم ایران در سیاتل مقابل مصر انجام خواهد شد.

به‌رغم برگزاری هر سه بازی تیم ملی در آمریکا، دولت دونالد ترامپ اجازه اقامت به تیم ایران نداد،‌ بنابراین فدراسیون فوتبال ایران مجبور شد اردو و محل اقامت تیم را از آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل کند. این شهر در نزدیکی مرز آمریکا قرار دارد و بر اساس برنامه، تیم ملی ایران بامداد روز یکشنبه وارد تیخوانا خواهد شد.

مکزیک و کانادا همراه با آمریکا میزبانان مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز دهم خرداد اعلام کرد که «تنگناهای مالی» به‌شدت تیم ملی را آزار می‌دهد. ایران برای آمادگی حضور در جام جهانی تنها توانسته در روزهای اخیر با تیم‌های گامبیا و مالی در ترکیه بازی‌های دوستانه انجام دهد.