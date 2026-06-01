مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز یک‌شنبه دهم خرداد به گلایه از مشکلات مالی در بر سر راه آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، او در این باره توضیح داده که «تیم ملی در شرایط خوبی قرار دارد، اما تنگناهای مالی به‌شدت تیم را آزار می‌دهد. هزینه‌های تیم‌های مختلف ملی دلاری است. وزارت ورزش زیر ۲۰۰ میلیارد به ما کمک کرده است.»

رئیس فدراسیون فوتبال ایران دربارهٔ آخرین خبر پیرامون صدور روادید تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گفت: «مسئول برگزاری جام جهانی فیفا است و از نظر ما مسئول دادن ویزا هم فیفا است. وقتی کشوری متعهد به میزبانی می‌شود، یکی از تعهداتی که می‌دهند، صدور ویزا است. در جلساتی که رو در رو با فیفا داشتیم، آنها در این رابطه با ما هم‌نظر هستند.»

در فاصله ۱۴ روز تا جام جهانی ۲۰۲۶، بلاتکلیفی ویزای تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد. خبرگزاری مهر گزارش داده که فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای تازه به فیفا خواستار تعیین تکلیف فوری این پرونده شده، اما به گفته این خبرگزاری، فیفا تاکنون پاسخی به نامه‌های فدراسیون نداده است.

مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی، دو روز پیشتر از این گفته بود هنوز نه ویزای مکزیک و نه ویزای آمریکا برای اعضای تیم صادر نشده و تیم ملی به روادید چندبار ورود هر دو کشور نیاز دارد. پیشتر نیز مهدی تاج اعلام کرده بود که به‌دلیل مشکل ویزا، محل اردوی تیم ملی از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک منتقل شده است.

این ابهام در حالی ادامه دارد که به گفته سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، هنوز روشن نیست آمریکا به تیم ملی روادید خواهد داد یا نه؛ موضوعی که می‌تواند برنامه‌های ایران را در روزهای پایانی پیش از جام جهانی با مشکل جدی روبه‌رو کند.

در همین حال، رسانه‌های داخلی روز دوشنبه نوشتند که حضور سردار آزمون در جام جهانی ۲۰۲۶ منتفی شده است.

بنابر این گزارش‌ها، هرچند تلاش‌هایی برای بازگشت او به تیم ملی انجام شده بود، اما چون نامش در فهرست اولیه ۵۵ نفره ارسالی به فیفا قرار نداشت، مقررات فیفا اجازه اضافه شدن او را نمی‌دهد.

پیشتر منابع مختلف، ازجمله روزنامه گاردین گزارش داده بودند سردار آزمون، مهاجم ۳۱ ساله و دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی، پس از حمایت از اعتراضات در ایران و انتشار تصویری از دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، با انتقاد رسانه‌های حکومتی و نهادهای نزدیک به حکومت روبه‌رو و از تیم ملی کنار گذاشته شد.

رسانه‌های داخلی نوشته‌اند که سردار آزمون «با وجود ابراز تمایل دوباره برای بازگشت، اکنون فقط احتمال دارد پس از جام جهانی، در صورت عذرخواهی رسمی، بار دیگر برای رقابت‌های بعدی از جمله جام ملت‌های آسیا به تیم ملی دعوت شود.»

ایران در گروه G جام جهانی با نیوزیلند، بلژیک و مصر هم‌گروه است. این مسابقات از ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

در تحولی مرتبط، یک گروه غیرانتفاعی به نام «مؤسسه صداهای آزادی» به فیفا هشدار داده است که اگر تصمیم گزارش‌شده برای ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید ایران به ورزشگاه‌های جام جهانی را لغو نکند، ممکن است در آمریکا با اقدام قضایی روبه‌رو شود.

به گزارش روزنامه ورزشی «اتلتیک»، وکیل این گروه در نامه‌ای به فیفا نسبت به این محدودیت اعتراض کرده و گفته است در صورت پاسخ ندادن یا اصرار فیفا بر این تصمیم، امکان طرح شکایت در دادگاه‌های ایالت کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال آمریکا وجود دارد. او گفته فیفا سه روز پس از ارسال نامه هنوز پاسخی نداده است.

اتلتیک پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که فیفا قصد دارد در دستورالعمل رسمی خود برای ورزشگاه‌های جام جهانی، ورود پرچم پیش از انقلاب ۵۷ در ایران، یعنی پرچم شیر و خورشید، را «ممنوع کند».

این اقدام جنجال‌های دوره جام جهانی قطر را دوباره زنده کرده و با واکنش ایرانیان خارج از کشور و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است. برخلاف جام جهانی قطر که اجرای این محدودیت‌ها یکدست نبود، احتمال دارد این ممنوعیت در جام جهانی ۲۰۲۶ به‌صورت سراسری اعمال شود.

پرچم شیروخورشید که تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ دهه‌ها به‌عنوان نماد رسمی کشور استفاده می‌شد، در سال‌های اخیر و به‌خصوص از اعتراضات دی‌ماه پارسال به نماد سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.