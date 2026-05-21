فیفا، جام جهانی و سرنوشت پرچم شیر و خورشید ایران

گزارشها حاکی است که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، بار دیگر قصد دارد نمایش پرچم شیروخورشید را در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ ممنوع کند. این اقدام جنجالهای دوره جام جهانی قطر را دوباره زنده کرده و با واکنش ایرانیان خارج از کشور و چهرههای مخالف جمهوری اسلامی روبهرو شده است.
روزنامه «اتلتیک» روز ۲۹ اردیبهشت گزارش داد که فیفا با استناد به آییننامه رفتاری ورزشگاهها، نمایش «بنرها، پرچمها، پوششها و دیگر اقلامی را که ماهیتی سیاسی، توهینآمیز یا تبعیضآمیز دارند» در محل مسابقات ممنوع میکند.
برخلاف جام جهانی قطر که اجرای این محدودیتها یکدست نبود، احتمال دارد این ممنوعیت در جام جهانی ۲۰۲۶ بهصورت سراسری اعمال شود.
در این گزارش آمده است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران فهرستی از خواستهها را درباره حضور تیم ملی به فیفا ارائه کرده که از جمله شامل احترام به پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده است. فیفا نیز گفتوگوهای اخیر با مقامهای فوتبال ایران را «بسیار خوب» و «سازنده» توصیف کرده است.
دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک که سالها برای حق ورود زنان ایرانی به ورزشگاهها فعالیت کرده، به رادیو فردا گفت این ممنوعیت مانع هواداران ایرانی خارج از کشور برای استفاده از پرچم شیروخورشید نخواهد شد.
او گفت: «اگر اصرار کنید و روی صندلی خودتان بنشینید و پرچم را بالا بگیرید، نمیتوانند کاری بکنند. من همیشه گفتهام این پرچم واقعی من است، این صندلی من است و من اینجا مینشینم.»
خانم صفایی همچنین پرچم رسمی جمهوری اسلامی را با نمادهای دوران شوروی مقایسه کرد و گفت: «پرچم جمهوری اسلامی یک پرچم ایدئولوژیک است، قابل مقایسه با داس و چکش کمونیسم. این پرچم واقعی مردم ایران نیست.»
پرچم شیروخورشید که تا پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ دههها بهعنوان نماد رسمی کشور استفاده میشد، در سالهای اخیر و بهخصوص از اعتراضات دیماه پارسال به نماد سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
ریشهٔ نشان شیر و خورشید به ستارهبینی بازمیگردد و نمایانگر جایگاه خورشید در صورت فلکی شیر است و بهتدریج از سدهٔ ششم هجری از اخترشناسی به هنر و فرهنگ راه یافت. این نماد از سدهٔ نهم هجری بهطور ناپیوسته بر پرچمهای ایران نقش بست و آن را یکی از موفقترین نمادها در بازنمایی هویت ایرانی دانستهاند.
نماد جایگزین جمهوری اسلامی برای پرچم سهرنگ ایران، طرحی ترکیبی است که همزمان تداعیکننده گل لاله، شمشیر و واژه «الله» است و در حاشیههای پرچم نیز عبارت «الله اکبر» ۲۲ بار تکرار شده که به تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اشاره دارد.
از آن زمان، نمادی که طی قرنها و در دورههای مختلف تاریخی نماینده هویت ملی ایرانیان بود، بیش از همه از سوی جریانهای پادشاهیخواه استفاده شده، هرچند گروههای مختلف مخالف جمهوری اسلامی نیز آن را بهعنوان نمادی گستردهتر از مخالفت با حکومت به کار بردهاند.
ایران در گروه G جام جهانی با نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه است. این مسابقات از ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ آغاز میشود.