یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۲۲:۰۱

تیم ملی، جام جهانی فوتبال و گره ویزای آمریکا؛ گفت و گو با کوروش بازیار

در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، حضور تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا با ابهام‌های حقوقی و سیاسی روبه‌روست. رسانه‌های حکومتی ایران می‌گویند مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در دیدار با دبیرکل فیفا درباره موانع احتمالی ورود تیم و هیئت همراه به آمریکا گفت‌وگو کرده و فیفا برای نگرانی‌های تهران راه‌حل‌هایی پیشنهاد داده است. این در حالی است که برخی مقام‌های فوتبال ایران، از جمله مهدی تاج، به دلیل سابقه همکاری با سپاه پاسداران ـ نهادی که آمریکا و کانادا آن را سازمانی تروریستی می‌دانند ـ ممکن است با محدودیت صدور ویزا روبه‌رو شوند. آیا ایران بدون مانع راهی جام جهانی خواهد شد؟ ارزیابی کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان، را بشنویم.

