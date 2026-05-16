در حالی که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای، آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بن‌بست رسیده، نیویورک‌تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس ماه گذشته برای احتمال ازسرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، گفته صبر او در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است و تهران باید با واشینگتن به توافق برسد. فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در مؤسسه واشینگتن، در مورد آنچه در آمریکا در مورد آینده بحران در خلیج‌فارس مطرح است، توضیح داده است.