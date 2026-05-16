انتقال محمدباقر سلیمانی به آمریکا؛ آینده ایران، عراق و ترکیه در گفتگو با علی معموری

در حالی که تنش میان تهران و واشینگتن همچنان شکننده است، اف‌بی‌آی از بازداشت و انتقال یکی از اعضای ارشد گروه کتائب حزب‌الله عراق به آمریکا خبر داده؛ گروهی که از مهم‌ترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار می‌رود. محمدباقر سعد داوود السعدی، معروف به «محمدباقر سلیمانی» و از نزدیکان قاسم سلیمانی، با اتهام‌های مرتبط با تروریسم و همکاری با سپاه قدس روبه‌روست. بازداشت او در ترکیه، پرسش‌هایی را درباره آینده شبکه نیروهای نیابتی ایران و پیام احتمالی این اقدام آمریکا برای تهران مطرح کرده است. علی معموری، کارشناس مسائل منطقه، به این موضوع پرداخته است.