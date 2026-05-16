دهقانپور، پایهگذار عکاسی مدرن در ایران در گفت و گو با حسن سربخشیان
یحیی دهقانپور، عکاس برجسته، مدرس باسابقه عکاسی و یکی از چهرههای تأثیرگذار عکاسی معاصر ایران، روز جمعه ۲۵ اردیبهشتماه در سن ۸۶ سالگی درگذشت. دهقانپور متولد سال ۱۳۱۹ در تهران بود و فعالیت حرفهای و آموزشی او، نقش مهمی در تربیت نسلهای مختلف عکاسان ایرانی داشت. او تدریس عکاسی را از سال ۱۳۵۷ و همزمان با فعالیت در مدرسه عالی تلویزیون آغاز کرد و طی بیش از سه دهه، در دانشگاهها و مراکز آموزشی مختلف به تدریس این رشته پرداخت. حسن سربخشیان عکاس خبری ساکن آمریکا به این پرسش پاسخ میدهد که جایگاه یحیی دهقانپور در عکاسی معاصر ایران چه بود و چه میراثی برای نسلهای بعدی بر جای گذاشت؟
