تیم ملی فوتبال، جام جهانی و حاشیههای بیپایان در گفتوگو با کوروش بازیار
با نزدیک شدن به زمان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، مکزیک و کانادا، روزی نیست که خبری در مورد حاشیههای حضور تیم ملی ایران در این رقابتها منتشر نشود. وزیر ورزش جمهوری اسلامی میگوید با هماهنگی فیفا با مقامهای آمریکا همه بازیکنان ویزا دریافت میکنند. با این وجود در یکی از تازه ترین تحولات محل استقرار این بازیکنان از داخل خاک آمریکا به آن سوی مرز، شهر مرزی تیخوانا، در مکزیک منتقل شده است. اینگونه تحولاتی است که ناظرات را بر آن داشته که اماواگرهای بسیاری درباره نحوه حضور تیم ملی ایران در جام جهانی و چشمانداز پیشروی این تیم ترسیم میکنند. ارزیابی کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، را در این زمینه بشنوید.
از همین مجموعه
-
-
خرداد ۰۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
خرداد ۰۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
خرداد ۰۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
خرداد ۰۵, ۱۴۰۵
«حملات آمریکا به جنوب ایران و ابهام در مذاکرات پیش رو»
-
خرداد ۰۵, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰