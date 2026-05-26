«حملات آمریکا به جنوب ایران و ابهام در مذاکرات پیش رو»

در حالی که میانجی‌گران پاکستانی و قطری در روزهای گذشته، برای پیشبرد توافق موقت و بازگشایی تنگه هرمز تلاش می‌کنند، حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به اهدافی درجنوب ایران و نزدیکی تنگه هرمز،‌ ابهاماتی را بر سر به نتیجه رسیدن این گفتگوها ایجاد کرده است. از سوی دیگر، میزان و نحوه آزادسازی منابع مسدودشده ایران از سوی آمریکا نیز، از دیگر موانع موجود در آغاز مذاکرات دو طرف عنوان شده است. در همین زمینه، ارزیابی امید معماریان، کارشناس مسائل ایران در اندیشکدهٔ داون «DAWN» در واشینگتن را جویا شده ایم.