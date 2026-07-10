پس از شش روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای، روز پنج‌شنبه با دفن پیکر او در مشهد، این آیین به ایستگاه پایانی خود رسید. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از حضور گسترده مردم در مراسم خبر می‌دهند و آن را نشانه‌ای از انسجام و اقتدار نظام توصیف می‌کنند. در مقابل، غیبت رهبر جدید در تمامی مراسم علنی، ادامه انتقاد برخی جریان‌های تندرو به روند مذاکرات و انتشار روایت‌های متفاوت از نحوه برگزاری این آیین، پرسش‌هایی را درباره پیام سیاسی این مراسم مطرح کرده است. آیا این تشییع توانست نمایش وحدت و انتقال آرام قدرت باشد، یا برعکس، شکاف‌ها و ابهام‌های درون ساختار جمهوری اسلامی را آشکارتر کرد؟ این موضوع را با مهدیه گلرو، فعال سیاسی، ساکن سوئد در میان گذاشته و از او پرسیدیم امروز جمهوری اسلامی کجا ایستاده است؟