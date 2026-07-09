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راهبرد آمریکا در قبال ایران؛ بازدارندگی فوری یا فرسایش برای کاهش نفوذ؟

سامانه پاتریوت ضد موشک‌های بالیستیک
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راهبرد آمریکا در قبال ایران؛ بازدارندگی فوری یا فرسایش برای کاهش نفوذ؟

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سنتکام اعلام کرده است که در دومین شب عملیات نزدیک به ۹۰ هدف نظامی از سامانه‌های دفاع هوایی و انبارهای موشکی تا تأسیسات ساحلی، تجهیزات دریایی و زیرساخت‌های لجستیکی ایران را هدف قرار داده است. همزمان گزارش‌هایی از حمله به پل‌های راه‌آهن در شمال ایران منتشر شده که گمانه‌زنی‌ها درباره گسترش دامنه اهداف آمریکا را افزایش داده است. در مقابل، جمهوری اسلامی با ادعای حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین و شکایت به شورای امنیت سازمان ملل واکنش نشان داده است. آیا واشینگتن صرفاً در پی تأمین امنیت تنگه هرمز و بازدارندگی فوری است، یا راهبردی گسترده‌تر برای فرسایش توان نظامی و کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند؟ این پرسش را با سیروس عامریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون نیوزیلند، در میان گذاشتیم.

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