آیا ناتو به خلیج فارس میآید؟ در گفتوگو با سخنگوی فارسیزبان وزارت خارجه آمریکا
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در نشست ناتو در آنکارا بار دیگر از متحدان ایالات متحده خواست سهم بیشتری در دفاع جمعی و مأموریتهای امنیتی بر عهده بگیرند؛ اما این بار بحث فقط هزینههای دفاعی نبود. جنگ با ایران، حملات تازه آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و امنیت تردد کشتیها در تنگه هرمز نیز به یکی از محورهای اصلی گفتوگوها تبدیل شد. واشینگتن میگوید هدفش کاهش توان ایران برای تهدید کشتیرانی در خلیج فارس است؛ تهران اما همزمان از حمله به پایگاههای آمریکا و محدود کردن عبور کشتیها سخن میگوید. الیزابت استیکنی، سخنگوی فارسیزبان وزارت خارجه آمریکا، به این پرسش پاسخ میدهد که در چنین شرایطی، آمریکا تا چه اندازه انتظار دارد ناتو در بحران خلیج فارس وارد عمل شود؟
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