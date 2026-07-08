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شش ماه پس از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ و بیانیه عفو بین‌الملل در گفت‌وگو با رها بحرینی

شش ماه پس از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ و بیانیه عفو بین‌الملل در گفت‌وگو با رها بحرینی
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شش ماه پس از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ و بیانیه عفو بین‌الملل در گفت‌وگو با رها بحرینی

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شش ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی‌ماه ۱۴۰۴، عفو بین‌الملل درباره خطر «جنایات بیشتر» در ایران هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت در مورد ایران شده است. رها بحرینی پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان در گفت‌وگو با برنامه رادیویی ساعت ۱۴ رادیو فردا از چگونگی فعال شدن این سازوکار با توجه به انسداد سیاسی داخلی، از روی کاغذ تا عمل گفته است.

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