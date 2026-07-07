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میثم بادامچی: حضور جمعیت انبوه در مراسم تشییع خامنه‌ای حاوی پیام برای مردم ایران نیست

میثم بادامچی: حضور جمعیت انبوه در مراسم تشییع خامنه‌ای حاوی پیام برای مردم ایران نیست
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میثم بادامچی: حضور جمعیت انبوه در مراسم تشییع خامنه‌ای حاوی پیام برای مردم ایران نیست

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رسانه‌های ایران ظهر سه‌شنبه از پایان مراسم تشییع جنازهٔ علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شدهٔ جمهوری اسلامی، در قم خبر دادند. تصاویر هوایی منتشرشده در رسانه‌ها حاکی از حضور جمعیت انبوه هواداران جمهوری اسلامی در مراسم چند روزۀ تشییع خامنه‌ای است، هر چند تخمین دقیقی از تعداد شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه نشده است. دیدگاه میثم بادامچی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، را در این زمینه جویا شدیم.

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