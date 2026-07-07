رامین پرهام: بازتولید «ذات اقدس» راه توسعه ایران را مسدود کرده است
تشییع جنازه علی خامنهای بهانهای است برای اندیشیدن در مورد زیرساختهای ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجستهترین ویژگی آن است. «تشییع جنازه یک پارادایم» عنوان نوشتهای است از رامین پرهام که به این موضوع میپردازد. رادیو فردا در گفتگو با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، از وی در مورد تعارضِ اندیشه توسعه با تصویرپردازیهای اغراقشده از «رهبر» میپرسد و ساختِ کیشِ شخصیتِ در قدرتِ سیاسی ایران.
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