این روزها از زبان مقام‌های حکومتی و بالاخص مقام‌های قضایی، از جمله رئیس قوه قضائیه درباره «خون‌خواهی» علی خامنه‌ای و «انتقام» خون او، «گرفتن یقه آمریکا» و ادبیاتی از این دست می‌شنویم. این ادبیات از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ خاستگاه آن هر کجا باشد، به نظر نمی‌رسد از قوه قضائیه مستقل و آزاد، مبتنی بر دادرسی عادلانه یا هواداری از برگزاری دادگاهی عادلانه مطابق قوانین بین‌المللی، باشد. در این باره با حسین رئیسی، حقوق‌دان ساکن کانادا در این باره گفتگو کرده‌ایم. مهرداد میردامادی در ابتدا از نسبت مقام ریاستِ قوه قضائیه با ادبیات انتقام‌جویانه و خون‌خواهانه می‌پرسد