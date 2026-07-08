افزایش ریسک ژئوپلتیک در تنگه هرمز؛ چه در انتظار بازار انرژی و امنیت دریایی است؟

حمله به سه نفتکش در تنگهٔ هرمز بار دیگر تنش‌ها میان تهران و واشینگتن را تشدید کرده است. تهران به دنبال آن است تا آنچه را که «رژیم جدید حاکم» بر این آبراه می‌نامد، مستحکم کند. اما اکنون دو مسیر موازی در این تنگه تعریف شده است؛ مسیری که ایران اصرار دارد کشتی‌ها با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن عبور کنند و مسیر عمان که کشتی‌ها با همراهی نظامی آمریکا از آن می‌گذرند و در پاره‌ای از موراد با خاموش کردن رادارهایشان اقدام به عبور از آن مسیر می‌کنند. همایون فلک‌شاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی تحلیل داده‌های انرژی کپلر مستقر در فرانسه درباره تأثیر این تنش‌ها و تصمیم‌گیری ها بر امنیت و تردد دریایی در کنار قیمت جهانی انرژی پرداخته است.