دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در دومین روز نشست اعضای ناتو در ترکیه بر تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی ایران خط بطلان کشید. اظهارات او بعد از هدف قرار گرفتن سه نفت‌کش در آب‌های ساحلی عمان و امارات متحده عربی صورت می‌گیرد که به‌دنبال آن آمریکا حملاتی را به مناطقی از ایران در خلیج فارس انجام داد و ایران هم در اقدامی تلافی‌جویان پایگاه‌های آمریکایی را مورد هدف قرار داد. علی واعظ رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو در گفت‌وگو با برنامه رادیویی ساعت ۱۴ رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا باز با صحبت‌هایی کلیشه‌ای از سوی رئیس‌جمهور آمریکا روبه‌رو هستیم یا او قصد دارد تفاهم‌نامه با ایران را فسخ کند؟