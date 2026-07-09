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آیا جام جهانی ۲۰۲۶ دستخوش نفوذ سیاسی شده است؟

آیا جام جهانی ۲۰۲۶ دستخوش نفوذ سیاسی شده است؟
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آیا جام جهانی ۲۰۲۶ دستخوش نفوذ سیاسی شده است؟

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از اجازه ندان به تیم‌ ملی ایران برای برگزار کردن اردوهایش در خاک آمریکا تا درخواست دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، از جانی اینفانتینو رئیس فیفا برای بخشش کارت قرمز بازیکن تیم ملی آمریکا در بازی با بلژیک، و در نهایت بازی آرژانتین با مصر که با اعلام دیرهنگام و غیرمعمول VAR گل دوم مصر رد شد و در نهایت مسیر بازی تا برتری آرژانتین ادامه پیدا کرد، جام جهانی ۲۰۲۶ و مشروعیت فیفا را به پرسش گرفته است. محمد حیرانی روزنامه‌نگار ورزشی در آلمان در گفت‌وگو با برنامه رادیویی ساعت ۱۴ رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.

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