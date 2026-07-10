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چرا دسترسی آسان‌تر به واکسن «اچ‌پی‌وی» مهم است؟ در گفت‌وگو با شهره بسکی

چرا دسترسی آسان‌تر به واکسن «اچ‌پی‌وی» مهم است؟ در گفت‌وگو با شهره بسکی
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چرا دسترسی آسان‌تر به واکسن «اچ‌پی‌وی» مهم است؟ در گفت‌وگو با شهره بسکی

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اخیراً درخواست‌ها از وزارت بهداشت ایران برای قرار دادن واکسن «پاپی لومای انسانی» یا «اچ‌پی‌وی» در فهرست ملی واکسیناسیون، بویژه برای نوجوانان، افزایش یافته است. در بیشتر کشورها، نوجوانان در دوران تحصیل این واکسن را دریافت می‌کنند. یک پزشک در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، از روند افزایشی ابتلا به این عفونت در کشور که حتی می‌تواند به سرطان دهانۀ رحم منجر شود خبر داده است. در این زمینه، دیدگاه شهره بِسکی، متخصص زنان در بریتانیا، را جویا شدیم.

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