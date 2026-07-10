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میانجی‌ها در تهران؛ آیا دیپلماسی از جنگ پیشی می‌گیرد؟

میانجی‌ها در تهران؛ آیا دیپلماسی از جنگ پیشی می‌گیرد؟
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میانجی‌ها در تهران؛ آیا دیپلماسی از جنگ پیشی می‌گیرد؟

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رسانه‌های داخلی و خارجی روز جمعه از حضور هیئت مذاکره‌کننده قطر در تهران با هدف فراهم کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات خبر داده و اکسیوس نیز گزارش داده است که میانجی‌ها برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشینگتن تلاش می‌کنند. این در حالی است که در روزهای گذشته آمریکا حملات تازه‌ای به اهداف نظامی ایران انجام داده، جمهوری اسلامی هم تهدید کرده حمله به زیرساخت‌هایش را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. آیا دو طرف هم‌زمان در حال جنگ و مذاکره‌اند؟ این وضعیت، چه تصویری از راهبرد واقعی تهران و واشینگتن ارائه می‌دهد؟ این پرسش را با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل در لاهه هلند در میان گذاشتیم.

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