دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه ششم خرداد در نشست کابینه خود تأکید کرد که در مذاکرات برای رسیدن به توافق پایان دادن به جنگ، درباره کاهش تحریمها یا انتقال پول به تهران گفتوگو نمیشود.
ساعاتی بعد از این اظهارات، ارتش آمریکا اعلام کرد چهار پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرده است.
آقای ترامپ در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره احتمال کاهش تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت: «ما اصلاً درباره کاهش تحریمها یا دادن پول صحبت نمیکنیم. ما کنترل پولهایی را در اختیار داریم که آنها ادعا میکنند متعلق به خودشان است. ما کنترل آن پول را حفظ خواهیم کرد.»
او افزود: «هر وقت آنها (ایران) رفتار درستی داشته باشند و کار درست را انجام دهند، اجازه خواهیم داد به پولشان دسترسی پیدا کنند.»
او ساعتی پیش پیش از برگزاری جلسه کابینه خود در یک تماس تلفنی کوتاه با شبکه پیبیاس نیوز، نیز در پاسخ به این سوال که آیا توافق فعلی به این معناست که ایران در ازای لغو تحریمها، اورانیوم با غنای بالای خود را واگذار خواهد کرد، گفت: «نه، نه، اصلاً. خبری از لغو تحریمها نیست، نه.»
او اضافه کرد: «آنها قرار است اورانیوم با غنای بالای خود را کنار بگذارند، نه در ازای لغو تحریمها. نه، نه، اصلاً.»
ایران بیش از ۴۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده تا حد ۶۰ درصد دارد که در تأسیسات زیرزمینی هدف قرار گرفته در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته مدفون است.
رئیسجمهور ایالات متحده در نشست کابینه خود در کاخ سفید همچنین گفت که ایران بسیار مایل است به توافق برسد، اما آمریکا هنوز از توافق پیشنهادی رضایت ندارد.
ترامپ در این نشست در حضور خبرنگاران گفت: «ایران خیلی مصمم است، آنها خیلی میخواهند که به توافق برسند. تا اینجا هنوز موفق نشدهاند... ما از آن راضی نیستیم، اما خواهیم شد.»
او سپس بار دیگر ایران را به ازسرگیری حملات نظامی تهدید کرد: «یا به آن نقطه میرسیم، یا اینکه مجبور میشویم کار را یکسره کنیم.»
دونالد ترامپ تأکید کرد جمهوری اسلامی میخواهد به توافق برسد و چاره دیگری ندارد. او افزود که حکومت ایران اینترنت را از حالت قطعی خارج کرده چون اقتصاد این کشور پس از جنگ دچار «سقوط آزاد» شده است.
او ادامه داد: «تورم آنها ۲۵۰ درصد است. پولشان هیچ ارزشی ندارد. کل سیستم اقتصادیشان از هم فروپاشیده است.»
رئیسجمهور ایالات متحده در بخشی دیگری از صحبتهایش بار دیگر بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اشاره کرد و گفت: «مردم میدانند که ایران نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد. من این کار را برای جهان انجام میدهم، نه فقط برای خودمان.»
روبیو: در مذاکرات با ایران پیشرفت داشتهایم
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در نشست کابینه اعلام کرد در مذاکرات با ایران برای رسیدن به یک توافق، مقداری پیشرفت حاصل شده است.
او گفت: «فکر میکنم مقداری پیشرفت و علاقه برای رسیدن به توافق وجود داشته و طی چند ساعت و چند روز آینده خواهیم دید که آیا امکان پیشرفت بیشتر وجود دارد یا نه.»
آقای روبیو همچنین تأکید کرد: «حرف آخر این است که ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
وزیر خارجه آمریکا افزود: «اگر اتفاقات اخیر یک چیزی را دوباره به ما یادآوری کرده باشد، این است که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. آنها هرگز نباید سلاح هستهای داشته باشند.»
او یادآوری کرد که ترجیح دونالد ترامپ همانطور که بارها یادآوری کرده است، مذاکره برای یافتن راهی برای توافق بوده است: «دیپلماسی همواره انتخاب اول ما است و در همین مسیر ادامه میدهیم.»
درگیری در نزدیکی تنگه هرمز
ساعاتی پس از آنکه یک مقام ارتش آمریکا از حمله علیه «عملیات پهپادی ایران» در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد «یک پایگاه هوایی آمریکا» را هدف قرار داده است.
بامداد پنجشنبه هفتم خرداد خبرگزاریهای بینالمللی بهنقل از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، خبر دادند که نيروهای آمریکایی «چهار پهپاد انتحاری ايرانی» را که در اطراف تنگه هرمز «تهديد ايجاد کرده بودند»، ساقط کردند.
سنتکام اعلام کرده که نيروهای آمريکايی همچنين «يک ايستگاه کنترل زمينی ايران در بندرعباس را که در آستانهٔ پرتاب پنجمين پهپاد بود، هدف قرار دادند.»
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تأکید کرده که اين اقدامات «سنجيده، صرفاً دفاعی و با هدف حفظ آتشبس» انجام شد.
این دومین بار در سه روز گذشته است که آمریکا اهدافی را در ایران هدف حمله قرار میدهد؛ واشینگتن میگوید این حملات در چارچوب دفاع از خود انجام شدهاند.
باراک راوید، خبرنگار وبسایت اکسیوس، نیز از قول یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که جمهوری اسلامی چهار پهپاد انتحاری را به سوی یک کشتی تجاری ایالات متحده «پرتاب کرد»، اما ارتش آمریکا این پهپادها را سرنگون کرد.
در این گزارش آمده که ارتش آمریکا یک واحد دیگر از پرتابگرهای پهپاد جمهوری اسلامی را نیز پیش از اقدام به شلیک، روی زمین هدف قرار داد و منهدم کرد.
ساعاتی بعد از این حمله، روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد که بهدنبال آنچه «تعرض» ارتش آمریکا به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندرعباس نامیده، یک پایگاه هوایی آمریکایی را «به عنوان مبدأ تجاوز»، نزدیک به ساعت پنج صبح به وقت ایران، هدف قرار داده است.
روابط عمومی سپاه در این اطلاعیه افزوده که «این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ ما قاطعتر خواهد بود.»
در این اطلاعیه به نام کشوری که پایگاه آمریکا هدف قرار گرفته اشارهای نشده، اما ارتش کویت اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی «متخاصم» را رهگیری کردهاند، هرچند مشخص نکرد این تهدیدها از کجا منشأ گرفتهاند. کویت میزبان یک پایگاه هوایی آمریکا است.
در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه، بهدنبال انتشار گزارشهای کاربران در شبکههای اجتماعی مبنی بر شنیدهشدن صدای چندین انفجار در نخستین ساعات بامدادی در بندرعباس، خبرگزاریهای نزدیک به سپاه با تأیید این خبر، از درگیری میان نیروهای ایران و آمریکا خبر دادند.
خبرگزاری فارس به نقل از منابع خبری خود نوشته صداهای انفجار بامدادی در شرق هرمزگان و حوالی تنگۀ هرمز در نتیجۀ «تبادل آتش» بین نیروهای مسلح ایران و آمریکا، و فعال شدن پدافند رخ داده است.
فارس ادعا کرد که «چند فروند شناور آمریکایی تلاش داشتند بدون هماهنگی قبلی از تنگۀ هرمز عبور کنند که با واکنش به موقع و قاطع نیروهای دریایی ایران مواجه شدند.»
این خبرگزاری نزدیک به سپاه افزوده که در پی این اقدام «آمریکاییها به سمت یک پایگاه نظامی شلیک کردند». با این حال، ارتش آمریکا بلافاصله اعلام کرد که این تبادل آتش را نقض آتشبس جاری نمیداند.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز به نقل از یک منبع نظامی ناشناس گزارش داد که «نیروهای آمریکایی به مناطق اطراف بندرعباس شلیک کردهاند».
مقامات رسمی دو طرف هنوز بیانیهای درباره درگیری بامداد پنجشنبه در نزدیکی تنگه هرمز منتشر نکردهاند.
جنگ اخیر که از نهم اسفند پارسال با حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، به کشته شدن رهبر سابق جمهوری اسلامی و شماری از مقامهای ارشد نظامی و سیاسی ایران انجامید. نیروهای نظامی ایران در مقابل به چند کشور منطقه حملات موشکی و پهپادی کردند و تنگه هرمز را بستند.
این جنگ از روز ۱۸ فروردین با برقراری آتشبس متوقف شد و مذاکرات با میانجیگری پاکستان برای رسیدن به توافق پایان جنگ آغاز شد اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. در این فاصله، ارتش ایالات متحده با دستور دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد.