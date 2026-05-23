هم‌زمان با ادامه تماس‌های دیپلماتیک تهران و واشینگتن و گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشایی تنگه هرمز، انتقادها از روند مذاکرات در میان بخشی از جریان اصول‌گرای ایران شدت گرفته است. روزنامه کیهان هشدار داده گفت‌وگو بر سر هرمز می‌تواند به تکرار «تجربه خسارت‌بار برجام» بینجامد و مدعی شده «دشمن» در میدان دیپلماسی دست بالا را دارد. در همین حال، حمید رسایی، نماینده مجلس، اصل مذاکره با آمریکا را زیر سؤال برده و گفته واشینگتن در پی گرفتن «ابزارهای بازدارندگی» ایران، از برنامه هسته‌ای تا مدیریت تنگه هرمز و نفوذ منطقه‌ای است. این اختلاف‌نظرها در شرایطی مطرح می‌شود که تیم مذاکره‌کننده همچنان مسیر دیپلماسی را دنبال می‌کند. ارزیابی عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، را بشنوید: