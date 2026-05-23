گزارش اخیر نیویورک‌تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی‌نژاد به قدرت، بار دیگر پرسش‌هایی قدیمی درباره نقش رئیس‌جمهور پیشین ایران را زنده کرده است؛ از سیاست‌های تهاجمی هسته‌ای و تشدید تنش با غرب تا این ادعا که دولت او، آگاهانه یا ناخواسته، برخی اهداف راهبردی اسرائیل را تسهیل کرده است. هم‌زمان، برخی تحلیلگران با اشاره به پرونده‌هایی مانند الی کوهن، جاسوس مشهور اسرائیل در سوریه، این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا عملکرد احمدی‌نژاد را می‌توان صرفاً در چارچوب سیاست داخلی ایران توضیح داد یا باید به سناریوهای پیچیده‌تر نیز اندیشید؟ ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، را درباره این فرضیه‌ها می‌شنوید.