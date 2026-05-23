پس از ۲۴ ساعت مذاکرات فشرده میان ایران و پاکستان، حضور نمایندگانی از قطر در تهران و تماس‌های تلفنی عباس عراقچی با وزیران خارجه کشورهای منطقه، مقام‌های ایرانی، آمریکایی و پاکستانی از «پیشرفت‌های امیدوارکننده» در گفت‌وگوها خبر دادند. مقام‌های ایرانی می‌گویند تمرکز کنونی بر نهایی‌کردن یک «تفاهم‌نامه» است، اما اختلاف‌ها همچنان بر سر موضوع‌هایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه دارد. هم‌زمان، واشینگتن نیز از پیشرفت در مذاکرات سخن گفته، اما بر شروط خود درباره برنامه هسته‌ای و امنیت کشتیرانی تأکید کرده است. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل، به این پرسش پاسخ داده که آیا این نشانه‌ها از نزدیکی به توافق حکایت دارد یا بیشتر تلاشی برای مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای است؟