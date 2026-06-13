اوکراین، با گسترش حملات پهپادی، کرملین را به لغو کنسرت «روز روسیه» واداشت

برای نخستین بار در ۲۳ سال گذشته، کنسرت سنتی «روز روسیه» در میدان سرخ مسکو لغو و به یک سالن سرپوشیده منتقل شد. کارشناسان این اقدام را نشانهای از نگرانی فزایندهٔ کرملین از گسترش تواناییهای پهپادی و موشکی اوکراین میدانند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، لغو این مراسم تنها یکی از نشانههای تأثیر فزایندهٔ حملات اوکراین بر زندگی عمومی در روسیه است.
نمایشگاه بینالمللی هوافضای «ماکس»، مهمترین رویداد صنعت هوانوردی روسیه، نیز امسال برای سومین سال پیاپی برگزار نخواهد شد. مراسم «روز پیروزی» روسیه در ۹ مه نیز به شکلی محدودتر از سالهای گذشته برگزار شد و برخلاف روال معمول، تانکها و تجهیزات سنگین نظامی در میدان سرخ به نمایش گذاشته نشدند.
بهگفتۀ کارشناسان، آنچه بر همهٔ این رویدادها سایه انداخته، پیشرفت تواناییهای پهپادی و موشکی اوکراین است. این تواناییها امکان هدف قرار دادن پالایشگاهها، کارخانههای دفاعی و دیگر تأسیسات روسیه را در صدها و حتی هزاران کیلومتر دورتر از مرز اوکراین فراهم کرده است.
ساموئل بندت، پژوهشگر مرکز تحلیلهای دریایی آمریکا، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت لغو یا محدود شدن رویدادهای عمومی احتمالاً در درجهٔ نخست به دلیل تهدید حملات پهپادی انجام شده است.
او در عین حال گفت مقامهای روسیه ممکن است در تلاش باشند از نمایشهای پرزرقوبرق نظامی در شرایط جنگی پرهیز کنند و فاصلهٔ میان تصویر رسمی از قدرت نظامی روسیه و واقعیتهای میدان نبرد را کمتر در معرض توجه قرار دهند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیشتر تهدید حملات پهپادی اوکراین را دلیل محدود شدن مراسم روز پیروزی عنوان کرده بود.
اوکراین در ماههای اخیر حملات خود به اهدافی در عمق خاک روسیه را افزایش داده است. ۲۷ اردیبهشت امسال، دهها پهپاد اوکراینی مسکو را هدف قرار دادند. رسانههای دولتی روسیه این حمله را بزرگترین حملهٔ پهپادی سال جاری به پایتخت توصیف کردند.
ژانپیر مولنی، معاون مؤسسهٔ فرانسوی روابط بینالملل و راهبردی، معتقد است این حملات علاوه بر خسارتهای احتمالی، هدف روانی نیز دارند. او در تحلیلی نوشت که هدف از این حملات نشان دادن این موضوع به شهروندان روسیه است که بیش از چهار سال پس از آغاز جنگ، احساس ناامنی دیگر فقط محدود به اوکراین نیست.
چند هفته پس از حملهٔ پهپادی به مسکو، مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ نیز همزمان با حملات اوکراین به تأسیسات نفتی و برخی اهداف نظامی در اطراف این شهر برگزار شد.
روزنامهٔ «ودوموستی» روسیه نیز به نقل از یک مقام ناشناس گزارش داده است که نگرانیهای امنیتی از دلایل اصلی لغو نمایشگاه هوافضای «ماکس» در سال جاری بوده است.
اوایل این هفته نیز یک موشک کروز دوربرد اوکراینی کارخانهای دفاعی را در شهر چبوکساری، در حدود ۱۴۰۰ کیلومتری مرز اوکراین، هدف قرار داد. این حمله نشانهای دیگر از افزایش توانایی کییف برای هدف قرار دادن مراکز حساس در عمق خاک روسیه ارزیابی شده است.