آمریکا با پیروزی برابر استرالیا به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد

تیم ملی فوتبال آمریکا با پیروزی ۲ بر صفر مقابل استرالیا در گروه چهارم جام جهانی ۲۰۲۶، صعود خود به مرحله یکشانزدهم نهایی را قطعی کرد.
در این دیدار که جمعه در سیاتل برگزار شد، گل به خودی کامرون برگس در دقیقه ۱۱ و گل الکس فریمن با ضربه سر در دقایق پایانی نیمه نخست، پیروزی میزبان را رقم زد. شاگردان مائوریسیو پوچتینو پس از برد ۴ بر ۱ مقابل پاراگوئه در دیدار نخست، با این نتیجه نیز سه امتیاز دیگر کسب کردند و با یک بازی باقیمانده راهی مرحله حذفی شدند.
پوچتینو پس از مسابقه گفت تیمش بار دیگر نمایشی برتر ارائه کرده و برابر حریفی سرسخت بر بازی مسلط بوده است. آمریکا در صورت شکست یا تساوی ترکیه مقابل پاراگوئه در دیدار بعدی گروه، صدرنشینی خود را نیز قطعی خواهد کرد.
در دیگر خبرهای جام جهانی، تیم ملی ایران اعلام کرد شکایتی را به فدراسیون بینالمللی فوتبال، FIFA، ارائه خواهد کرد.
فدراسیون فوتبال ایران میگوید محدودیتهای اعمالشده از سوی برگزارکنندگان مسابقات، برنامههای کادر فنی این تیم را مختل کرده است.
بر اساس این گزارش، درخواست ایران برای سفر زودتر از محل اردوی خود در تیخوانا مکزیک به لسآنجلس پیش از دیدار روز یکشنبه برابر بلژیک رد شده است.