سوئیس با چهار گل دیرهنگام بوسنی و هرزگوین را در هم کوبید و صدرنشین گروه شد

تیم ملی فوتبال سوئیس با پیروزی پرگل برابر بوسنی و هرزگوین در صدر گروه بی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت و آفریقای جنوبی نیز با تساوی برابر جمهوری چک، همچنان شانس صعود از گروه آ را حفظ کرد.

تیم ملی فوتبال سوئیس پنج‌شنبه شب در ورزشگاه اینگلوود کالیفرنیا با نمایشی قدرتمند در دقایق پایانی، بوسنی و هرزگوین را با نتیجه ۴ بر ۱ شکست داد و در صدر جدول گروه «بی» قرار گرفت.

یوهان مانزامبی، مهاجم ۲۰ ساله سوئیس که در دقیقه ۷۱ وارد زمین شده بود، با به ثمر رساندن دو گل نقش اصلی را در این پیروزی ایفا کرد. روبن وارگاس و گرانیت ژاکا نیز دیگر گل‌های سوئیس را به ثمر رساندند.

نقطه عطف مسابقه در دقیقه ۸۰ رقم خورد؛ جایی که طارق محرموویچ، مدافع بوسنی، به دلیل جلوگیری از یک موقعیت مسلم گلزنی با خطا روی بریل امبولو از زمین اخراج شد. سه گل از چهار گل سوئیس پس از این اخراج به ثمر رسید.

مانزامبی در دقیقه ۷۴ گل نخست را به ثمر رساند، وارگاس شش دقیقه بعد اختلاف را افزایش داد و مانزامبی در دقیقه ۹۰ دومین گل خود را وارد دروازه بوسنی کرد. هرچند اِرمین ماهمیچ در وقت‌های تلف‌شده یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما ژاکا در دقیقه ۹۷ از روی نقطه پنالتی گل چهارم سوئیس را به ثمر رساند.

سوئیس با این پیروزی و کسب چهار امتیاز از دو مسابقه، در صدر گروه بی قرار گرفت؛ آن هم در شرایطی که دیدار نخست خود برابر قطر را با تساوی ۱-۱ به پایان رسانده بود.

بوسنی و هرزگوین نیز با یک امتیاز در دو مسابقه، برای حفظ امیدهای صعود خود ناچار است در دیدار پایانی مرحله گروهی برابر قطر نتیجه مطلوبی کسب کند.

شاگردان مُراد یاکین (سرمربی سوئیس) در تلاش هستند برای چهارمین جام جهانی پیاپی به مرحله حذفی صعود کنند.

آفریقای جنوبی امیدهای صعودش را زنده نگه داشت

در دیگر دیدارهای روز پنج‌شنبه، تیم ملی آفریقای جنوبی در گروه آ با تساوی ۱-۱ مقابل جمهوری چک، امیدهای اندک خود برای صعود را زنده نگه داشت.

آفریقای جنوبی که در مسابقه نخست خود برابر مکزیک با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورده بود، این بار با گل پنالتی تبوهو موکوئنا از شکست گریخت. پیش‌تر میخال سادیلک جمهوری چک را پیش انداخته بود.

با این نتیجه، هر دو تیم یک امتیازی شدند و دو امتیاز کمتر از مکزیک و کره جنوبی دارند؛ دو تیمی که بامداد جمعه در دیداری حساس به مصاف یکدیگر می‌روند.

آفریقای جنوبی در آخرین مسابقه مرحله گروهی با کره جنوبی روبه‌رو خواهد شد و جمهوری چک نیز باید در ورزشگاه آزتکا با مکزیک دیدار کند. تساوی روز پنج‌شنبه همچنین این فرصت را برای مکزیک فراهم کرده است که در صورت پیروزی برابر کره جنوبی، صعود خود به عنوان صدرنشین گروه را قطعی کند.

دیدار مکزیک و کره جنوبی در گوادالاخارا در حالی برگزار می‌شود که گزارش‌ها درباره سرنگونی یک پهپاد در نزدیکی محل تمرین تیم کره جنوبی توسط مقام‌های مکزیکی، به این مسابقه حساسیت بیشتری بخشیده است.

کانادا با درهم کوبیدن قطر به نخستین پیروزی خود در تاریخ جام جهانی رسید

تیم ملی فوتبال کانادا روز پنج‌شنبه در ونکوور با پیروزی ۶ بر صفر برابر قطر ۹ نفره، نخستین برد خود در تاریخ جام جهانی را به دست آورد و با چهار امتیاز در گروه بی در موقعیت خوبی برای صعود قرار گرفت.

جاناتان دیوید با سه گل ستاره اصلی این مسابقه بود. او در دقایق ۲۹، وقت‌های تلف‌شده نیمه اول و وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم گلزنی کرد. کایل لارین و نیتن سالیبا نیز برای کانادا گل زدند و گل به خودی محمد مناعی در دقیقه ۷۵ شکست سنگین قطر را کامل کرد.

قطر که اکنون یک امتیاز دارد، در این دیدار با اخراج هُمام احمد در نیمه اول و عاصم مادبو در دقیقه ۵۱، مسابقه را ۹ نفره به پایان رساند. کانادا در آخرین بازی گروهی خود روز چهارشنبه به مصاف سوئیس می‌رود و قطر نیز در سیاتل با بوسنی و هرزگوین دیدار خواهد کرد.