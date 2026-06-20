حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان در روز شنبه ۳۰ خرداد، تنها چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله، دست‌کم ۱۰ کشته بر جا گذاشت و تداوم درگیری‌ها آتش‌بس اعلامی را با ابهام مواجه کرده است.

خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی چندین منطقه در جنوب لبنان و درهٔ بقاع را هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل ادعا کرد این حملات در پاسخ به شلیک بیش از ۵۰ پرتابه از سوی حزب‌الله به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان انجام شده است.

حزب‌الله در مقابل اسرائیل را به تلاش برای گسترش حضور نظامی در خاک لبنان متهم کرد. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که آمریکا آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، در بیانیه‌ای ادعا کرد نیروهای اسرائیلی بامداد شنبه تلاش کردند به منطقهٔ تپه‌های علی‌الطاهر، مشرف به شهر نبطیه در جنوب لبنان، نفوذ کنند.

حزب‌الله گفت نیروهایش با «سلاح‌های مناسب» با این نیروها درگیر شدند و هشدار داد که در عین پایبندی به آتش‌بس، در برابر هرگونه تلاش اسرائیل برای گسترش «اشغالگری» خود مماشات نخواهد کرد.

یک مقام ارشد حزب‌الله نیز به رویترز گفت این گروه به اسرائیل «آزادی عمل» در «سرزمین‌های اشغالی لبنان» نخواهد داد و تا زمانی که نیروهای اسرائیلی در لبنان حضور داشته باشند، «مقاومت» را مشروع می‌داند.

در یکی از مرگبارترین حملات روز شنبه، یک ساختمان سه‌طبقهٔ مسکونی در شهر باریش در منطقهٔ صور هدف قرار گرفت. به‌گفتهٔ یک مقام محلی، در این حمله یک پدر، مادر و دو فرزندشان کشته شدند.

ارتش لبنان نیز اعلام کرد یک سرباز این کشور در حمله‌ای اسرائیلی در جادهٔ کفاررمان ـ نبطیه کشته شده است و اسرائیل را به تضعیف تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات متهم کرد.

سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل در مقابل گفت برقراری آرامش منوط به توقف «اقدامات خصمانه» و نقض توافق‌ها از سوی حزب‌الله است. او افزود حضور نیروهای اسرائیلی در یک منطقهٔ امنیتی با هدف رفع تهدیدها و نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله انجام می‌شود.

آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله روز جمعه با میانجیگری آمریکا، قطر و ایران و پس از چند روز درگیری شدید برقرار شد. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفته بود که این توافق از ساعت چهار بعدازظهر جمعه به وقت محلی اجرایی شده است.

با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هم‌زمان با اعلام آتش‌بس تأکید کرده بود که نیروهای اسرائیلی «تا هر زمان که برای حفاظت از جوامع شمالی لازم باشد» در منطقهٔ امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

او همچنین هشدار داده بود که اسرائیل حمله به نیروها یا قلمرو خود را تحمل نخواهد کرد و بابت چنین حملاتی «بهای بسیار سنگینی» از حزب‌الله خواهد گرفت.

درگیری‌های روز شنبه می‌تواند بر تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا سایه بیفکند. بر اساس این تفاهم، طرف‌ها و متحدان آن‌ها متعهد شده‌اند عملیات نظامی را، از جمله در لبنان، متوقف کنند.

وزارت بهداشت لبنان می‌گوید از ابتدای جنگ اخیر اسرائیل و حزب‌الله که چند روز پس از آغاز جنگ ۴۰ روزهٔ ایران و با حملات حزب‌الله به اسرائیل شروع شد، تاکنون ۳۹۱۲ نفر، از جمله امدادگران، زنان و کودکان، در حملات اسرائیل کشته شده‌اند. مقام‌های اسرائیلی نیز اعلام کرده‌اند که در تازه‌ترین دور درگیری‌ها ۳۲ سرباز و چهار غیرنظامی اسرائیلی جان باخته‌اند.