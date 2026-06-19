یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت که اسرائیل و حزبالله بر سر یک آتشبس توافق کردهاند که قرار است از ساعت چهار بعدازظهر روز جمعه ۲۹ خرداد به وقت محلی آغاز شود.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت: «حزبالله و اسرائیل بر سر آتشبس به توافق رسیدهاند.» او افزود که مذاکرهکنندگان آمریکایی و قطری با کمک ایران این توافق را نهایی کردهاند.
این مقام همچنین گفت: «درک ما این است که پس از تبادل آتش امروز، اسرائیل و حزبالله اکنون در وضعیت آتشبس قرار دارند.»
شبکه العربیه نیز به نقل از یک مقام آمریکایی از توافق برای برقراری آتشبس بین اسرائیل و حزبالله از جمعه خبر داد.
همچنین یک دیپلمات از کشورهای خلیج فارس که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «حزبالله و اسرائیل توافق کردهاند که در چارچوب توافقی که با میانجیگری قطر، آمریکا و ایران حاصل شده است، به درگیریها پایان دهند.»
این دیپلمات افزود که انتظار میرود آتشبس از بعدازظهر روز جمعه به وقت محلی اجرایی شود.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ساعتی پیش اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور تا هر زمان که لازم باشد، در خاک لبنان باقی میمانند.
او روز پنجشنبه، ساعاتی بعد از امضای تفاهمنامه پایان دادن به جنگ توسط ایران و آمریکا، نیز بر ادامه حضور ارتش اسرائیل در مناطقی از جنوب لبنان تأکید کرده بود.
نتانیاهو در بیانیه روز جمعه که پس از اعلام کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی در لبنان از سوی ارتش منتشر شد، گفت: «اسرائیل حمله به سربازان یا قلمرو خود را تحمل نخواهد کرد و بابت این حملات بهای بسیار سنگینی از حزبالله خواهد گرفت.»
او افزود: «اسرائیل تا هر زمان که برای حفاظت از جوامع شمالی لازم باشد، در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند.»
درگیریهای شدید در لبنان
درگیریهای نظامی میان ارتش اسرائیل و شبهنظامیان حزبالله لبنان با شدت در جریان بود و گزارش شد در ۲۴ ساعت منتهی به عصر روز جمعه دستکم ۴۷ نفر در حملات اسرائیل کشته شدند و چهار سرباز اسرائیلی نیز در یکی از مرگبارترین حملات حزبالله در طول این جنگ کشته شدند.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از نیمهشب گذشته، ۴۷ نفر در حملات هوایی سنگین در ۱۱ شهر کشته و ۹۷ تن دیگر زخمی شدهاند و بمباران مانع از تلاشهای نجات و تخلیه میشود.
اسرائیل با اعلام کشته شدن چهار نیروی نظامیاش اعلام کرد که حملاتی را علیه آنچه که عوامل و زیرساختهای حزبالله توصیف میکند، در چندین منطقه از جنوب انجام داده است و این حملات در پاسخ به نقض مکرر آتشبس توسط این گروه تحت حمایت ایران انجام میشود.
حزبالله نیز اسرائیل را به نقض مکرر مفاد آتشبس، از جمله توافق آمریکا و ایران، متهم کرد. این گروه که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد در بیانیهای نیروهای اسرائیلی را به انجام حملاتی که منجر به کشته شدن غیرنظامیان، تخریب خانهها و زیرساختها میشود، متهم کرد.
شدت گرفتن درگیریها در جنوب لبنان با وجود امضای تفاهمنامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا رخ داد . بر اساس یکی از بندهای این تفاهمنامه، جنگ باید در لبنان نیز متوقف شود.
جوزف عون، رئیس جمهور لبنان، تشدید تنشها توسط اسرائیل را محکوم کرد و گفت که این اقدام عملاً توافق موقت بین ایالات متحده و ایران را هدف قرار داده است.
او در عین حال گفت که این امر مانع تلاشها برای دستیابی به آتشبس جامع نخواهد شد و به هیئت مذاکرهکننده لبنان دستور داده است که این هدف را در دور بعدی مذاکرات در واشنگتن دنبال کنند. به گفته او آتشبس جامع، زمینهای برای بحث در مورد عقبنشینی اسرائیل، استقرار ارتش لبنان و بازگشت زندانیان است.
مقامات اسرائیلی با ابراز نارضایتی از تفاهمنامه ایالات متحده و ایران، گفتهاند با وجود امضای این تفاهمنامه نیروهای نظامی این کشور در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز جمعه در بیانیهای گفت که نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان «از سواحل مدیترانه تا ارتفاعات بوفورت» باقی خواهند ماند. اشاره او به قلعهای در لبنان است که اسرائیل برای اولین بار از دهه ۱۹۸۰ آن را دوباره تصرف کرده است.
او گفت که ارتش اسرائیل در حال تخریب روستاها در مناطقی است که اشغال کرده و هرگز اجازه بازگشت مردم به خانههایشان را نخواهد داد.
ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل که از رهبران احزاب راست افراطی این کشور است پس از اعلام خبر مرگ چهار نظامی اسرائیل، خواستار انتقام شد و در صفحه شخصی خود نوشت: «برای هر اشک یک مادر اسرائیلی، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند. تمام لبنان باید بسوزد.»
این پیام با واکنش تند عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد که اسرائیل را به «نسل کشی» متهم کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم با محکوم کردن حملات اسرائیل، آمریکا را دارای مسئولیت مستقیم در این وضعیت دانست و گفت: «جمهوری اسلامی ایران کلیه تدابیر لازم را برای صیانت از منافع، امنیت و حقوق خود و متحدانش اتخاذ میکند.»
تشدید حملات در شبانه روز گذشته باعث موج تازهای از حرکت ساکنان مناطق جنوبی لبنان به سمت شمال این کشور شده است.
وزارت بهداشت لبنان شمار کل کشتههای این کشور از زمان آغاز درگیریها میان ارتش اسرائیل و حزبالله در دوم مارس تاکنون را ۳۹۱۲ نفر از جمله ۷۴۶ پزشک، زن و کودک اعلام کرده است.
آمار کشتهشدگان اسرائیل در این دور از خصومتها با حزبالله هم شامل حداقل ۳۲ سرباز و چهار غیرنظامی اسرائیلی است.