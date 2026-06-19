حمله وَنس به منتقدان اسرائیلی ترامپ؛ «ترامپ تنها متحد قدرتمند اسرائیل در تمام دنیاست»

معاون رئیسجمهور آمریکا روز پنجشنبه، ۲۸ خرداد، با انتقادی بیسابقه و شدید از مخالفان اسرائیلی توافق موقت با ایران، به آنها هشدار داد که تنها «متحد قدرتمند» خود در جهان را از خود نرانند.
امضای تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن توسط مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ که بامداد پنجشنبه رخ داد تا راه پایان جنگ با ایران را هموار کند، به انتقادهای بسیاری نیز دامن زده که بخش اعظم آنها در میان متحدان سنتی رئیسجمهور آمریکا بوده است.
در میان این منتقدان، علاوه بر برخی همحزبیهای ترامپ که همچنان به او انتقاد دارند، عده زیادی از مقامهای سابق و فعلی اسرائیل نیز هستند که تعدادی از آنها هماکنون عضو کابینه بنیامین نتانیاهو به شمار میروند.
جیدی ونس، معاون ترامپ، در نشستی خبری در کاخ سفید، در حالی که تنشها میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، افزایش یافته است، از اعضای کابینهٔ اسرائیل خواست «واقعیت را ببینند».
او گفت: «دونالد ترامپ تنها رهبر در سراسر جهان است که در این مقطع زمانی با ملت اسرائیل همدلی دارد، کسی که از قضا رهبر ابرقدرت جهان نیز هست.»
ونس در ادامه و در لفافه به این اسرائیلیها هشدار داد: «اگر من عضو کابینهٔ دولت اسرائیل بودم، به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمیکردم.»
او در ادامه اشاره کرد که نتانیاهو خود از انتقاد مستقیم از تفاهمنامه خودداری کرده، اما در عین حال بهصراحت به حجم گستردهٔ کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل اشاره کرد.
آمریکا و اسرائیل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بهطور مشترک جنگ علیه ایران را آغاز کردند، اما ترامپ در هفتههای اخیر از ادامهٔ حملات اسرائیل به لبنان، که به گفته او میتوانست توافق با تهران را به خطر بیندازد، انتقاد کرده است.
ترامپ همچنین دو هفته پیش در اظهارنظری به نتانیاهو هشدار داد که مراقب باشد در دنیا تنها نماند؛ هشداری که آشکارا مقدمهای بوده است بر سخنان تازه ونس؛ سخنانی که به گفته بسیاری از تحلیلگران تاکنون سابقه نداشته در کاخ سفید علیه اسرائیل بر زبان بیاید.
در همین زمینه، رونِن برگمن، خبرنگار باسابقه نیویورک تایمز و یدیعوت آخرونوت، یادآوری کرده است که حتی بیل کلینتون و باراک اوباما که با سیاستهای نتانیاهو بسیار زاویه داشتند، هرگز چنین سخنان تندی علیه او یا کابینهاش به زبان نیاوردند.
ونس به دولتمردان اسرائیل یادآوری کرد: «در سه ماه گذشته، دو سوم تسلیحات دفاعی که از سرزمین شما محافظت کردند به دست آمریکاییها ساخته شده و از مالیات شهروندان آمریکایی تأمین مالی شده بود.»
او افزود: «مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست. هر کسی که در اسرائیل فکر میکند بزرگترین مشکلش رئیسجمهور ایالات متحده است، باید بیدار شود و واقعیت وضعیتی را که این کشور در آن است درک کند.»
ونس در گفتوگویی با روزنامهٔ نیویورک تایمز که روز پنجشنبه منتشر شد، نام ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، و بتسلال اسموتریچ، وزیر دارایی این کشور، را بهعنوان دو مقام اسرائیلی که به توافق حمله کردهاند، مطرح کرد. این دو تندروترین اعضای کابینه اسرائیل هستند.
او گفت: «پاسخ من به آنها این است: پیشنهاد مشخص شما چیست؟ شما کشوری با ۹ میلیون نفر جمعیت هستید. نمیتوانید برای حل همهٔ مشکلات امنیت ملی خود صرفاً به کشتن متوسل شوید.»
بنگویر که سالهاست در مواضع افراطی خود پافشاری میکند یک روز بعد به ونس بدون نام بردن از او پاسخ داد. او گفت: «با احترام به آمریکاییها، اسرائیل باید برای تمام دنیا روشن کند که خون پسران ما و امنیت شهروندان ما فروشی نیست. تمام لبنان باید در آتش بسوزد.»
این موضع تند در حالی است که ترامپ نیز در هفتههای اخیر بهطور فزایندهای از تلفات بالای حملات اسرائیل، بهویژه علیه حزبالله لبنان، انتقاد کرده است.
او روز چهارشنبه در نشست خبری گروه هفت در فرانسه درباره اسرائیل گفت: «وقتی دو پهپاد به بیابان شلیک میشوند و بیضرر سقوط میکنند، لازم نیست ساختمانها را در بیروت ویران کنید. آنها میتوانند رفتار بهتری داشته باشند و صادقانه بگویم، میتوانند عملکرد بهتری هم داشته باشند.»
رئیسجمهور آمریکا روز پنجشنبه همچنین از اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه خواست به آتشبس پایبند بمانند.
ترامپ در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما انتظار داریم آتشبسی کامل در همهٔ جبههها، از جمله لبنان، حزبالله و اسرائیل، برقرار باشد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.»