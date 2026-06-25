طاقت مردم در برابر گرانی‌ها دارد تمام می‌شود؛ این عنوانی است که پایگاه خبری خبرآنلاین برای گرانی قیمت نان انتخاب کرده و آن را به حذف یارانه نان ارتباط داده است. اما نان تنها کالای اساسی نیست که قیمتش بالا رفته است، بسیاری از کالاها و حتی خدمات پس از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران چند برابر شده‌اند. جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران در برنامه خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا ابتدا از تاب‌آوری مورد نظر گزارش خبرآنلاین می‌گوید.