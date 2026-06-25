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جامعه ایران زیر «بهمن گرانی» در گفتوگو با جواد رحیمپور
طاقت مردم در برابر گرانیها دارد تمام میشود؛ این عنوانی است که پایگاه خبری خبرآنلاین برای گرانی قیمت نان انتخاب کرده و آن را به حذف یارانه نان ارتباط داده است. اما نان تنها کالای اساسی نیست که قیمتش بالا رفته است، بسیاری از کالاها و حتی خدمات پس از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران چند برابر شدهاند. جواد رحیمپور کارشناس اقتصادی در تهران در برنامه خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا ابتدا از تابآوری مورد نظر گزارش خبرآنلاین میگوید.
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