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جامعه ایران زیر «بهمن گرانی» در گفت‌وگو با جواد رحیم‌پور

جامعه ایران زیر «بهمن گرانی» در گفت‌وگو با جواد رحیم‌پور
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جامعه ایران زیر «بهمن گرانی» در گفت‌وگو با جواد رحیم‌پور

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طاقت مردم در برابر گرانی‌ها دارد تمام می‌شود؛ این عنوانی است که پایگاه خبری خبرآنلاین برای گرانی قیمت نان انتخاب کرده و آن را به حذف یارانه نان ارتباط داده است. اما نان تنها کالای اساسی نیست که قیمتش بالا رفته است، بسیاری از کالاها و حتی خدمات پس از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران چند برابر شده‌اند. جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران در برنامه خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا ابتدا از تاب‌آوری مورد نظر گزارش خبرآنلاین می‌گوید.

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