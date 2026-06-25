دولت آمریکا از کنگرهٔ این کشور خواست بودجه‌ای اضافی به مبلغ نزدیک به ۸۸ میلیارد دلار را تصویب کند که عمدتاً برای تأمین «نیازهای ضروری» مرتبط با جنگ آمریکا و ایران است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در این باره، بیش از ۶۷ میلیارد دلار از این اضافه‌بودجهٔ درخواستی به وزارت دفاع این کشور مربوط می‌شود که از جمله شامل ۲۱ میلیارد دلار مربوط به جایگزینی مهمات مصرف‌شده، تقویت صنایع نظامی و کمک به قابلیت‌های حساس ارتش آمریکا است.

دفتر مدیریت و بودجهٔ کاخ سفید روز چهارشنبه درخواست رسمی این بودجه را در نامه‌ای به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، ارسال کرد.

در این نامه، با اشاره به جنگ ایران، آمده است: «بخش عمدهٔ این درخواست به نیازهای فوری مربوط به عملیات "خشم حماسی" اختصاص خواهد یافت.»

این درخواست از جمله شامل حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای تقویت امنیت سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک ایالات متحده در خاورمیانه و جنوب آسیا، پس از حمله به برخی از آن‌ها در اوایل جنگ، است.

تأمین هزینه‌های نظارت بر برنامهٔ هسته‌ای ایران

جزئیات دقیق اضافه‌بودجهٔ درخواستی دولت آمریکا به‌طور کامل منتشر نشده، اما شبکهٔ خبری فاکس‌نیوز، بر مبنای یافته‌های خود از این لایحه، ادعا کرد دولت دونالد ترامپ، به‌عنوان بخشی از درخواست بودجهٔ تکمیلی ۸۸ میلیارد دلاری خود، «به دنبال ۶۷۲ میلیون دلار» برای حذف مواد هسته‌ای ایران، بازرسی‌ها و تلاش‌های راستی‌آزمایی و سایر فعالیت‌های مربوط به ضد اشاعهٔ تسلیحات هسته‌ای است.

فاکس‌نیوز به‌نقل از یک مقام کاخ سفید که نامش را نگفته، همچنین مدعی شد این مبلغ به فعالیت‌های مربوط به حذف و از بین بردن مواد هسته‌ای ایران، از جمله هگزافلوراید اورانیوم معروف به UF6، اورانیوم در اشکال مختلف و با غنای بالا و سوخت راکتور تحقیقاتی مربوط می‌شود.

بر اساس این گزارش که مقامات رسمی آن را رد یا تأیید نکرده‌اند، این بودجه همچنین قرار است فعالیت‌های راستی‌آزمایی ایالات متحده در داخل ایران را تأمین مالی و از بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پشتیبانی کند.

دیگر رسانه‌های بزرگ آمریکا چنین جزئیاتی در مورد اضافه‌بودجهٔ درخواستیِ دولت آمریکا منتشر نکرده‌اند.

فاکس‌نیوز در گزارش خود مدعی است اضافه‌بودجهٔ درخواستی به وزارت انرژی اختصاص خواهد یافت تا از «فعالیت‌هایی که به توانایی ایران برای توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، از جمله گسترش مواد حساس، فناوری، تجهیزات و زیرساخت‌ها، پایان می‌دهد» حمایت کند.

در صورت صحت این گزارش، تأمین مالی فعالیت‌های مربوط به راستی‌آزمایی برنامهٔ هسته‌ای ایران، هم‌زمان با ادامهٔ مذاکرات تهران و واشینگتن برای اجرای تفاهم‌نامهٔ پایان جنگ اخیر و دستیابی به یک توافق نهایی، درخواست شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون هرگونه نظارت و بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشارکت احتمالی آمریکا در آن را رد کرده اما افزوده‌اند این موضوع «در چارچوب توافق نهایی» احتمالی انجام‌پذیر است.

با این همه دونالد ترامپ روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته بود بازرسان آمریکایی هم با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد.

او در واکنش به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در رد اجازه بازرسی به آژانس گفت: «آن‌ها توافق می‌کنند، آن را کتبی می‌کنند، سپس می‌روند و می‌گویند که این درست نیست.»

مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان در جریان جنگ ۱۲ روزه مانع بازرسی آژانس از این تأسیسات شده‌اند.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، گفته است فعلاً برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده جمهوری اسلامی و مواد هسته‌ای داخل آن‌ها وجود ندارد و چنین موضوعاتی تنها بعد از «توافق نهایی» با آمریکا مورد بحث قرار می‌گیرد.

ابهام در تصویب سریع اضافه‌بودجه

اضافه‌بودجهٔ درخواستی دولت آمریکا برای تصویب به رأی ۷۰ عضو سنا نیاز دارد. بر این مبنا، تعدادی از اعضای دموکرات شنا هم باید با آن موافقت کنند. این در حالی است که پیش‌تر بسیاری از نمایندگان عضو حزب دموکرات مخالفت خود با جنگ اخیر با ایران را اعلام کرده و گفته بودند به تأمین مالی آن رأی نخواهند داد.

روزنامهٔ نیویورک‌تایمز گزارش داده که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در روزهای اخیر برای پیشبرد تصویب بودجهٔ اضافی درخواستی در کنگرهٔ آمریکا حضور پیدا کرده و در جلساتی با نمایندگان جمهوری‌خواه، توضیحاتی به آن‌ها دربارهٔ لزوم تصویب لایحهٔ ارسالی برای پوشش هزینه‌های عملیات «خشم حماسی» و لزوم بازسازی ذخایر مهمات آمریکا داده است.

به نوشتهٔ این روزنامه، هگست از جمله این استدلال را مطرح کرده که پنتاگون به‌طور فوری به بودجه برای خرید سلاح‌های اضافی نیاز دارد. او روز چهارشنبه به‌طور خصوصی با جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان هم دیدار کرد.

حمایت از کشاورزان آمریکایی و مقابله با ابولا

۱۱ میلیارد دلار از اضافه‌بودجهٔ درخواستی به حمایت از کشاورزان آمریکایی اختصاص دارد و بخش کمی از آن (بیش از یک میلیارد دلار) به هزینه‌های مربوط به مقابله با شیوع ابولا در آفریقا مربوط می‌شود.

انتظار می‌رود جزئیات کامل این بودجهٔ درخواستی در روزهای آینده منتشر شود.