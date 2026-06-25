آیا خاورمیانه در آستانه شکلگیری یک نظم تازه است؟ در گفتوگو با حسام دستپیش
پس از سالها رقابت، تنش و بیاعتمادی میان ایران و همسایگان عرب، اکنون مذاکرات سوئیس تنها به روابط تهران و واشینگتن محدود نمانده است. نقش پررنگ قطر و پاکستان در میانجیگری، سخنان نخستوزیر قطر درباره ایجاد یک چارچوب امنیتی مشترک با ایران و حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از کاهش تنش، این پرسش را مطرح کرده که آیا منطقه در آستانه شکلگیری نظم تازهای قرار گرفته یا این همکاریها صرفاً واکنشی موقت به بحران اخیر است؟ حسام دستپیش، تحلیلگر امور خاورمیانه در بروکسل، در مورد این چارچوب امنیتی منطقهای با مشارکت ایران توضیح میدهد.
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