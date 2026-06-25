لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ تهران ۲۰:۳۰

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

آیا خاورمیانه در آستانه شکل‌گیری یک نظم تازه‌ است؟ در گفت‌وگو با حسام دست‌پیش

آیا خاورمیانه در آستانه شکل‌گیری یک نظم تازه‌ است؟ در گفت‌وگو با حسام دست‌پیش
Embed
آیا خاورمیانه در آستانه شکل‌گیری یک نظم تازه‌ است؟ در گفت‌وگو با حسام دست‌پیش

No media source currently available

0:00 0:09:00 0:00
لینک مستقیم

پس از سال‌ها رقابت، تنش و بی‌اعتمادی میان ایران و همسایگان عرب، اکنون مذاکرات سوئیس تنها به روابط تهران و واشینگتن محدود نمانده است. نقش پررنگ قطر و پاکستان در میانجی‌گری، سخنان نخست‌وزیر قطر درباره ایجاد یک چارچوب امنیتی مشترک با ایران و حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از کاهش تنش، این پرسش را مطرح کرده که آیا منطقه در آستانه شکل‌گیری نظم تازه‌ای قرار گرفته یا این همکاری‌ها صرفاً واکنشی موقت به بحران اخیر است؟ حسام دست‌پیش، تحلیل‌گر امور خاورمیانه در بروکسل، در مورد این چارچوب امنیتی منطقه‌ای با مشارکت ایران توضیح می‌دهد.

دسترسی بدون فیلترشکن

لینک به این صفحه در مناطقی که وبسایت ما مسدود است، کار می‌کند

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG