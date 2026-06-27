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هدف نخستوزیر کانادا از مطرح کردن حضور دیپلماتیک در ایران چیست؟
مارک کارنی نخستوزیر کانادا از حضور دیپلماتیک در ایران گفته است. او تأکید کرده اکه این به معنای ازسرگیری روابط با تهران نیست و تنها نوعی تعامل است. به گفته آقای کارنی «تعامل به معنای تأیید نیست. داشتن سفارت، داشتن خدمات کنسولی در یک کشور، به این معنی نیست که ما سیاستهای آن کشور را تأیید میکنیم». حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران ساکن لندن در برنامه خبری تحلیلی ساعت ۱۴ به این موضوع پرداخته است.
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