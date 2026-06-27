موج گرمای کمسابقهای که طی روزهای اخیر بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته، روز شنبه ششم تیر به حرکت خود بهسوی شرق این قاره را ادامه داد. همزمان، رکورد گرمای هوا در چندین کشور از جمله آلمان، جمهوری چک، سوئیس و دانمارک شکسته شد.
دمای هوا در برخی مناطق اروپا از ۴۰ درجهٔ سانتیگراد فراتر رفت و حدود ۱۹۳ میلیون نفر روز شنبه دمای بیش از ۳۵ درجه را تجربه کردند.
سازمان هواشناسی آلمان اعلام کرد دمای هوا در شرق این کشور به ۴۱.۵ درجهٔ سانتیگراد رسیده که بالاترین دمای ثبتشده در تاریخ آلمان است. در جمهوری چک نیز دمای ۴۰.۶ درجهٔ سانتیگراد در ایستگاه هواشناسی در شمال پراگ رکورد جدیدی برای این کشور به ثبت رساند.
سوئیس نیز برای سومین روز پیاپی رکورد گرمترین روز ماه ژوئن را شکست و دمای هوا در شهر بازل به ۳۹ درجهٔ سانتیگراد رسید. در دانمارک نیز دمای ۳۷ درجهٔ سانتیگراد، بالاترین دمای ثبتشده از زمان آغاز اندازهگیریهای رسمی در سال ۱۸۷۴ بود.
دمای حدود ۴۰ درجه برای بخشهای عمدهای از اروپا یک پدیدهٔ کمسابقه و بحرانزا است، زیرا بسیاری از شهرها، ساختمانها، شبکههای حملونقل و حتی بیمارستانها برای چنین گرمایی طراحی نشدهاند.
گرمای شدید، علاوه بر بخش درمان، زیرساختهای حملونقل را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
شرکت راهآهن آلمان به مسافران اجازه داده سفرهای خود را بدون پرداخت جریمه لغو کنند و برخی شرکتهای ریلی نیز بخشی از خدمات خود را به دلیل نگرانی از آسیب دیدن خطوط آهن کاهش دادهاند.
در نزدیکی هامبورگ نیز بخشی از یکی از بزرگراههای اصلی، پس از ترک خوردن آسفالت بر اثر گرما، بسته شد. در پراگ نیز سرعت حرکت ترامواها برای جلوگیری از آسیب به سیمهای برق هوایی کاهش یافته است.
در همین حال، فرانسه و سوئیس فعالیت برخی راکتورهای هستهای را به دلیل افزایش دمای آب مورد استفاده برای سامانههای خنککننده متوقف کردهاند. همچنین شماری از جشنوارهها و رویدادهای عمومی در کشورهای مختلف اروپا لغو یا زمان برگزاری آنها تغییر کرده است.
در ایتالیا، وزارت بهداشت برای ۱۸ شهر از جمله رم، میلان، ونیز، فلورانس و بولونیا هشدار قرمز صادر کرده است. همزمان، کاهش شدید جریان آب رود پو موجب شده آب شور دریای آدریاتیک تا ۱۸ کیلومتر در داخل خشکی پیشروی کند. این وضعیت کشاورزی و تالابهای حفاظتشدهٔ دلتای این رودخانه را تهدید میکند.
در فرانسه، دولت اعلام کرده که موج گرما تاکنون به جان باختن دهها نفر انجامیده و فشار سنگینی بر بیمارستانها وارد کرده است. همچنین شمار آتشسوزیهای جنگلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
دانشمندان میگویند این موج گرما بدون تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی تقریباً غیرممکن بود که رخ بدهد. بهگفتۀ آنها، پدیدهای موسوم به «گنبد گرمایی» یا «اُمگا بلاک» باعث شده تودهای از هوای بسیار گرم برای چندین روز بر فراز بخش بزرگی از اروپا ماندگار شود.
پیشبینیها حاکی است از اواخر یکشنبه، با ورود سامانههای ناپایدار و رعدوبرق، از شدت گرما در برخی مناطق اروپا کاسته خواهد شد.