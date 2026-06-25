موج گرما در اروپا؛ بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در معرض دمای بالای ۳۵ درجه

برآوردها نشان می‌دهد دست‌کم ۱۰۱ میلیون اروپایی روز پنج‌شنبه چهارم تیرماه دمایی بالاتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده‌اند و هم‌زمان گمان می‌رود که موج گرما جان ده‌ها نفر را گرفته باشد.

فرانسه و اسپانیا که از جمله کشورهایی هستند که بیشترین آسیب را از دمای بالا دیده‌اند، بیشترین شمار قربانیان را نیز به خود اختصاص داده‌اند، از جمله مرگ یک پسر سه‌ساله که در خودروی خانواده‌اش گرفتار شد.

محاسبات خبرگزاری فرانسه بر پایه پیش‌بینی‌های اداره هواشناسی آلمان و برآوردهای جمعیتی سال ۲۰۲۵ مرکز مشترک پژوهشی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که بیش از ۳۸۰ میلیون نفر با دمای بالاتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد روبه‌رو خواهند شد.

سایمون استیل، مسئول امور اقلیمی سازمان ملل، گفت این موج گرما که به‌دلیل نامتناسب بودن ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها با چنین دماهایی تشدید شده، «به‌وضوح نشانه‌های بحران اقلیمی را با خود دارد».

او افزود: «تا زمانی که بشر به سوزاندن مقادیر عظیم زغال‌سنگ، نفت و گاز ادامه دهد، گرمای شدید بدتر و بدتر خواهد شد».

سامانتا برگس، معاون سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس اتحادیه اروپا، گفت این هوای داغ ناشی از یک «گنبد گرمایی» است؛ توده‌ای از هوای محبوس‌شده از شمال آفریقا در یک سامانه پرفشار کم‌ارتفاع، که مانع ورود هوای خنک‌تر می‌شود.

او افزود: «گرچه گنبدهای گرمایی پدیده‌ای طبیعی هستند، اما تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسان باعث می‌شود موج‌های گرما شدیدتر شوند و احتمال ثبت دماهای رکوردشکن افزایش یابد».

ده‌ها قربانی

در اسپانیا که رکوردهای جدید دمایی برای ماه ژوئن ثبت شده، سامانه پایش مرگ‌ومیر «مومو» اعلام کرد که ۲۱۲ مرگ بین یکشنبه تا چهارشنبه ممکن است با گرما مرتبط باشد.

در منطقه پَ دو کاله در شمال فرانسه نیز سه مرگ «احتمالاً» بر اثر گرما رخ داده است. دادستانی همچنین اعلام کرد پسر سه‌ساله‌ای در خودرویی در حومه پاریس پیدا شده که روز چهارشنبه دما در آن‌جا به بیش از ۴۰ درجه رسیده بود.

در فرانسه طی این هفته، دو کودک دیگر نیز در شرایط مشابه جان باختند.

به گفتهٔ دفتر استفانی ریست، وزیر بهداشت فرانسه، روز چهارشنبه در پاریس ۲۵ مورد ایست قلبی ثبت شد، در حالی که معمولاً این رقم کمتر از ۱۰ مورد است.

او در سطح ملی نیز از افزایش چهاربرابری مراجعه به اورژانس به‌دلیل مشکلات مرتبط با گرما خبر داد.

در ایتالیا، دادگاه‌های پالرمو در سیسیل اعلام کردند به‌دلیل «اختلال در سیستم تهویه مطبوع»، تمام جلسات غیرضروری را تا ۲۹ ژوئن به تعویق می‌اندازند. همزمان، اتحادیه‌های آموزشی در فرانسه به‌دلیل «شرایط کاری غیرقابل قبول» خواستار اعتصاب شدند.

روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا نیز از پنج مورد مرگ بر اثر موج گرما خبر داد، از جمله دو کارگر کشاورزی و یک کارگر ساختمانی.

تلاش برای خنک شدن

در پاریس، ده‌ها نفر از زوج‌ها تا خانواده‌های دارای نوزاد، برای فرار از گرما در پارک بوت-شومون روی ننو و زیراندازهای کمپینگ خوابیدند.

در بخش‌های دیگر شهر نیز مردم به کانال سن‌مارتن در شمال پاریس رفتند؛ برخی با وسایل بادی، پس از آن‌که مقامات به‌دلیل گرما اجازه شنا در آن‌جا را دادند.

اما در بروکسل، ساکنان از کمبود امکانات عمومی برای شنا شکایت داشتند؛ مسئله‌ای که در دمای نزدیک به ۴۰ درجه، تحمل شرایط را دشوار کرده است.

پل اشتاین‌بروک، از بنیان‌گذاران سازمان «Pool is Cool»، گفت: «برای شهری مثل بروکسل با بیش از یک میلیون جمعیت، واقعاً خنده‌دار است».

در آلمان نیز که دما به ۳۰ درجه رسیده و انتظار می‌رود تا آخر هفته تا ۴۰ درجه افزایش یابد، چندین مراسم در فضای باز لغو شد.

شرکت راه‌آهن دویچه‌بان هم به مسافران توصیه کرد به‌دلیل خطر بالای اختلال ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی، باران‌های شدید و طوفان‌های تند، از سفر خودداری کنند.

«طبیعت خشمگین است»

پیامدهای گرمای شدید، از کم‌آبی بدن تا گرمازدگی، برای کسانی که از افراد آسیب‌پذیر مانند کودکان خردسال و سالمندان مراقبت می‌کنند، نگران‌کننده است.

در خانه سالمندان کینگزلی کورت در غرب لندن، به بیماران مبتلا به آلزایمر در بخش‌های سایه‌دار باغ آب و آب‌میوه داده می‌شد.

شاینی ماتاپان، مدیر این مرکز، گفت: «وقتی دچار زوال عقل هستند، یادشان می‌رود بپرسند که آیا تشنه‌اند یا نه».

سازمان هواشناسی بریتانیا اعلام کرد دما در یئوویلتون در جنوب‌غربی انگلستان در روز پنج‌شنبه به ۳۶.۴ درجه رسید که گرم‌ترین روز ماه ژوئن در تاریخ ثبت‌شده است.

سرویس آمبولانس لندن نیز اعلام کرد گرمای شدید روز چهارشنبه باعث شد بیشترین تعداد تماس‌های اورژانسی تهدیدکننده حیات در یک روز ثبت شود.

لوسین نازیکیان، ساکن ۹۷ ساله کینگزلی کورت، گفت که علاقه‌ای به این گرما ندارد و جهان باید آن را جدی بگیرد، وگرنه بهایش را خواهد پرداخت.

او گفت: «طبیعت از ما خشمگین است، چون ما همه چیز را نابود می‌کنیم».

پیش‌بینی می‌شود از روز جمعه دما در اروپای غربی کاهش یابد، اما اروپای شرقی با افزایش دما تا آخر هفته در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد.