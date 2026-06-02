سازمان جهانی هواشناسی وابسته به سازمان ملل روز سهشنبه ۱۲ خرداد هشدار داد که احتمال شکلگیری پدیدهٔ گرمایش النینو بین ماههای ژوئن تا اوت (در فاصلهٔ خرداد تا شهریور) به ۸۰ درصد رسیده و جهان باید خود را برای افزایش خطر رخدادهای شدید آبوهوایی آماده کند.
این نهاد مستقر در ژنو اعلام کرد آبهای بهطور غیرمعمول گرم در اقیانوس آرام زمینهٔ شکلگیری شرایط النینو را فراهم کرده و این پدیده میتواند الگوهای دمایی و بارشی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
«النینو» (النینیو) و «لانینا» دو پدیدهٔ متناوب در اقیانوس آرام هستند؛ در النینو آبهای سطحی گرمتر میشوند و بارش در بسیاری مناطق از جمله خاورمیانه افزایش مییابد، اما در لانینا آب اقیانوس سردتر میشود و معمولاً باعث کاهش بارندگی و خشکسالی میگردد.
النینو همچنین الگوهای باد، فشار هوا و بارندگی در نقاط مختلف جهان را تغییر میدهد. این پدیده معمولاً هر دو تا هفت سال یکبار رخ میدهد و حدود ۹ تا ۱۲ ماه ادامه دارد.
سازمان جهانی هواشناسی در گزارش فصلی خود درباره النینو و لانینا اعلام کرد که احتمال شکلگیری النینو تا ماه نوامبر «نزدیک به ۹۰ درصد یا بالاتر» است و بیشتر الگوهای پیشبینی نشان میدهند که شدت آن دستکم متوسط و احتمالاً شدید خواهد بود.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، سلست سائولو، دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی، گفت جهان باید برای النینویی آماده شود که میتواند خشکسالی، بارشهای سنگین و خطر موجهای گرما را هم در خشکی و هم در اقیانوسها تشدید کند.
به گفته این نهاد، حتی یک النینوی متوسط نیز احتمال برخی رخدادهای شدید آبوهوایی و اقلیمی را افزایش میدهد.
آخرین دورهٔ النینو در ثبت شدن سال ۲۰۲۳ بهعنوان دومین سال گرمِ ثبتشده و سال ۲۰۲۴ بهعنوان گرمترین سال تاریخ اندازهگیریها نقش داشت؛ سالی که میانگین دمای جهان حدود یک و ۵۵ صدم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دوران پیشاصنعتی، یعنی سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰، بود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی ویدئویی گفت «النینو به آستانهٔ خانهٔ ما رسیده است» و جهان باید آن را «یک هشدار فوری اقلیمی» بداند. او افزود شرایط النینو «بر آتش جهانِ در حال گرمشدن هیزم خواهد ریخت» و تنها پاسخ مؤثر، اقدام اقلیمی متناسب با بحران، پایان دادن به وابستگی به سوختهای فسیلی، شتاب دادن به گذار به انرژیهای تجدیدپذیر، حمایت از آسیبپذیرترین جوامع و گسترش سامانههای هشدار زودهنگام است.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد پیشبینیها برای ماههای ژوئن تا اوت از «غلبه تقریباً فراگیر دماهای بالاتر از حد معمول» در بیشتر نقاط جهان حکایت دارد. این وضعیت میتواند خطر رخدادهای همزمان و زنجیرهای را در برخی مناطق افزایش دهد و در مناطقی که بارندگی کاهش مییابد، روند آغاز خشکسالی را سرعت بخشد.
به گفته این نهاد، مراکز اقلیمی منطقهای برای فصل بارندگی حیاتی ژوئن تا سپتامبر در شمال شاخ آفریقا بارش کمتر از حد معمول، در جنوب آسیا بارش موسمی کمتر از میانگین، و در آمریکای مرکزی تابستانی خشکتر و گرمتر پیشبینی کردهاند.
سازمان جهانی هواشناسی میگوید هشدار زودهنگام درباره النینو میتواند به آمادگی در بخشهای حساس به اقلیم، از جمله کشاورزی، مدیریت آب، انرژی و بهداشت کمک کند. این نهاد همچنین اعلام کرد که اکنون ۱۲۸ کشور سامانههای هشدار زودهنگام مدرن دارند و هدف سازمان ملل پوشش جهانی این سامانهها تا پایان سال ۲۰۲۷ است.